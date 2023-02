Marcella Bella, chi è il marito Mario Merello: età, lavoro, biografia dell’imprenditore, figli, matrimonio

Dopo l’emozionante puntata di ieri, Silvia Toffanin tornerà in onda anche oggi, come ogni domenica che si rispetti. E accoglierà in studio nuovi ospiti, volti noti del mondo dello spettacolo, del cinema e della musica, che si racconteranno a cuore aperto. Proprio come farà la nota e amata cantante Marcella Bella, che ripercorrerà la sua carriera e parlerà dell’amore, enorme, che la lega da anni al marito Mario Merello.

Cosa sappiamo sul marito di Marcella Bella

Nel 1979 la cantante Marcella Bella ha conosciuto e si è innamorata di Mario Merello, un imprenditore milanese di successo. L’uomo, seppur di successo nel suo ambiente lavorativo, è sempre stato lontano dai riflettori e dal mondo del gossip. Proprio per questo motivo, non abbiamo tante informazioni, se non che da più di trent’anni è l’anima gemella di Marcella Bella.

Matrimonio, la nascita dei figli

I due si sono conosciuti nel 1979, ma è nel 1989 che si sono sposati e sono convolati a nozze. Dal loro amore indissolubile sono nati tre figli, Giacomo, Carolina e Tommaso.

“Mi dice sempre che mi stima come donna. Forse il mio essere considerata un’icona sexy è il segreto del mio matrimonio” – ha raccontato la cantante in un’intervista rilasciata proprio ai microfoni di Verissimo.

L’amore che dura anni

“Non rinuncio mai alla mia femminilità, mio figlio maggiore mi prende sempre in giro, dice che sono una mamma come tutte le altre, ma che non mi ha mai visto senza rossetto. E io aggiungo, e neanche con le ciabatte” – ha raccontato. Il segreto di questo amore che dura da anni sta nella passione, che c’è sempre. “Mio marito è stato bravo, mi ha saputo tenere a bada. Sono molto passionale, non mi piacciono gli amoruncoli. Sono passionale quando canto, quando litigo, quanto amo” – ha spiegato la cantante a Verissimo. Il nome di Mario, tra l’altro, era uscito fuori nel 2011 quando la cronaca aveva parlato di lui come un colpevole: avrebbe sottratto due milioni e mezzo dalle casse dello Stato. Ma Marcella Bella ha raccontato che quei problemi fiscali sono stati risolti. E il loro amore procede a gonfie vele!