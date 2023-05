Tutti i sogni ancora in volo su Rai 1, ecco quando ci sarà lo spettacolo di Massimo Ranieri: scaletta e ospiti

Massimo Ranieri è pronto a tornare in prima serata su Rai 1, con il suo spettacolo tra prosa e musica “Tutti i sogni ancora in volo”. L’artista napoletano ha ormai ufficializzato da mesi il ritorno nella prima serata della Rete Ammiraglia, in un programma su cui sta lavorando già da diverso tempo con la conduttrice spagnola Rocío Muñoz Morales. Il programma, come ha raccontato lo stesso cantante, partirà la sera di venerdì 2 giugno 2023.

Cosa vedremo con “Tutti i sogni ancora in volo”?

Massimo Ranieri è pronto a stupire tutti i suoi fan in giro per l’Italia, tornando in televisione dopo il grave infortunio alla schiena patito in un concerto di Napoli. Nel suo show, infatti, lo vedremo ospitare grandi nomi della tv italiana e soprattutto della musica leggera. Tra le presenze sicure, Gianni Morandi, con cui ha già duettato durante lo svolgimento di Sanremo 2023 con medley dello stesso cantautore bolognese, dei suoi testi e quelli di Al Bano Carrisi: tre autentiche leggende della musica italiana che hanno duettato insieme nella stessa serata.

Spazio a Diodato e Tiziano Ferro

Tra gli altri ospiti dello show, anche il presente della musica italiana: Diodato e Tiziano Ferro. L’ex vincitore di Sanremo sta tornando a farsi vedere in televisione per lanciare moniti contro il Governo Meloni e il valore della Resistenza italiana contro il fascismo. Sul palco ci sarà anche il famoso cantautore di Latina, che sicuramente s’intratterrà in qualche interessante duetto con Massimo Ranieri. Tiziano Ferro presenzierà infatti su Rai 1 non solo per parlare delle sue ultime novità discografiche, ma anche pubblicizzare il proprio tour di concerti. Inoltre, plausibile che faccia ascoltare in studio anche l’esecuzione di “Destinazione mare”, la nuova hit che è stata lanciata a livello radiofonica e che potrebbe riscattarlo da un ultimo anno sottotono a livello di canzoni elaborate per il pubblico.