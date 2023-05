Ballando con le Stelle 2023, chi sono i giurati: ultime novità sul programma di Milly Carlucci

Si torna a parlare di “Ballando con le stelle”, che per l’edizione 2023 potrebbe rivelarsi completamente rivoluzionato. Il programma dovrà fare i conti con l’addio di Selvaggia Lucarelli, dovuto alle frizioni sia con la conduttrice Milly Carlucci che con gli altri giudici del famoso programma televisivo di Rai 1. Altro pensiero che crea non pochi grattacapi agli autori dello show, sono le condizioni di salute della giurata e ballerina Carolyn Smith, cui recentemente è stato diagnosticato il ritorno di un tumore.

Come potrebbe cambiare Ballando con le Stelle per il 2023?

Ci potrebbero essere nuovi giudici all’interno del programma, con molti che però non hanno mai mosso un passa di danza in vita loro. Infatti, tra i papabili a sedere al fianco di Milly Carlucci, ci sarebbero i nomi di Luisella Costamagna, Giuseppe Cruciani, Giancarlo Magalli, Francesca Fagnani e Nunzia De Girolamo. I più quotati a seguire lo show sono principalmente tre nomi: la Castamagna in quanto vincitrice dell’ultima edizione con il maestro Pasquale Rocca; la Fagnani in quanto già sotto contratto con la RAI e la De Girolamo, che dopo gli ottimi ascolti in notturna potrebbe avere la possibilità di esordire nella prima serata e in un programma di punta come protagonista.

Cruciani e Magalli come giurati?

Su Giuseppe Cruciani e Giancarlo Magalli, è serio aprire un discorso a parte. Il meno probabile sarebbe Giuseppe Cruciani, perchè tolta Selvaggia Lucarelli (con cui potrebbe creare qualche siparietto di polemica) rimarrebbe come un pesce fuor d’acqua in un programma come “Ballando con le Stelle”. Più papabile che rimanga a Mediaset, magari sperando nel grande salto su Canale 5. Magalli, al contrario, vuole tornare a lavorare dopo l’esperienza del cancro: diverse volte ha chiesto alla RAI di affidargli un programma, dopo aver fatto la storia de “I fatti vostri” su Rai 2. Lo show della Carlucci sarebbe un’ottima questione, specialmente per un conduttore che ha creato la sua carriera sull’intrattenimento.