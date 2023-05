A che ora e quando usciranno gli ultimi episodi di The Ferragnez 2 su Amazon Prime Video?

I Ferragnez stanno tornando, di nuovo, con una seconda stagione tutta da seguire e da vivere, in compagnia dei divi social più acclamati di sempre. Chiara Ferragni e Fedez tornato sul piccolo schermo per la gioia di tutti i fans, con una nuova attesissima serie di puntate. Diciamo subito: i nuovissimi episodi saranno disponibili su Amazon Prime Video a partire dal 18 maggio, ovvero da domani! L’attesa è terminata. Vediamo insieme qualche breve anticipazione per prepararci al meglio, continuate a leggere l’articolo!

The Ferragnez 2, quando esce su Amazon Prime Video? Data di uscita e trama episodi con Chiara Ferragni e Fedez

In arrivo la nuovissima stagione dei Ferragnez su Amazon Prime

In questa seconda stagione di The Ferragnez ci saranno tantissime novità che riguardano la famiglia più social di sempre. Nelle puntate della serie vedremo raccontati gli eventi più importanti dell’ultimo anno di vita della coppia, eventi importanti, come ad esempio la malattia difficile del rapper, ma anche la quotidianità con i loro figlioletti, Leone e Vittoria, così come le aspettative della famiglia. Ma non solo: perché si parlerà anche del passato Festival di Sanremo dell’influencer e imprenditrice digital, che non ha mancato di suscitare anche profonde critiche e polemiche da parte del pubblico, come vi abbiamo spesso raccontato proprio durante quelle settimane con i nostri articoli e il lavoro di tutta la redazione.

La seconda stagione di The Ferragnez: quando?

Fa bene ripeterlo: la seconda stagione di The Ferragnez partirà proprio domani, giovedì 18 maggio 2023, su Amazon Prime, e sarà composta da un totale di ben sette episodi tutti da vedere e rivedere. Già dalle prime ore del mattino di domani, saranno disponibili i primi quattro episodi, per i fan più sfegatati che magari non vogliono attendere la sera per rilassarsi e guardarli. E gli altri? Ebbene, bisognerà pazientare poco, perché saranno disponibili a partire proprio dalla settimana successiva, precisamente dal 25 maggio. Dopo l’estate uscirà poi uno speciale interamente dedicato all’esperienza del Festival di Sanremo che, come detto, ha fatto tanto discutere, si pensi al clamoroso bacio di Rosa Chemical a Fedez, così come tutti i rumors che parlavano di una imminente crisi di coppia. Ebbene, buona visione a tutti!