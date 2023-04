The Ferragnez 2, quando esce su Amazon Prime Video? Data di uscita e trama episodi con Chiara Ferragni e Fedez

Il conto alla rovescia si può attivare perché dopo tante indiscrezioni e gossip, finalmente c’è la data di uscita della seconda stagione della docuserie The Ferragnez, quella che vede come protagonisti l’influencer e imprenditrice digitale Chiara Ferragni e il cantante Fedez. Loro che condividono tutto sui social, dove sono seguitissimi, e che hanno deciso di raccontarsi anche sul piccolo schermo e di fornire ai propri followers ‘chicche’ inedite della loro quotidianità. Quella fatta di lavoro, di successi, di momenti bui e tanto amore. Ecco tutte le informazioni, tutte le anticipazioni e le curiosità sulla trama della seconda e imperdibile stagione.

The Ferragnez 2 su Prime Video dal 18 maggio 2023

“È arrivato il momento che aspettavamo da tantissimo” – hanno scritto sui social, su Instagram, Chiara Ferragni e Fedez. Una foto, poi una didascalia: “Sarà un rollercoaster di emozioni” – hanno spiegato. Sì, avete capito bene: dal prossimo 18 maggio, quindi tra un mese esatto, su Amazon Prime Video usciranno gli episodi della seconda stagione della docu-serie The Ferragnez. E poi, dopo l’estate, come hanno annunciato i protagonisti, ci sarà un episodio speciale, interamente dedicato al Festival di Sanremo 2023, quello dove Chiara Ferragni ha avuto il ruolo di co-conduttrice al fianco di Amadeus nella prima e nell’ultima serata della kermesse musicale.

Quanti episodi sono, trama della seconda stagione

Gli episodi della seconda stagione, molto probabilmente, saranno 8, proprio come è accaduto per la prima. I primi cinque erano stati pubblicati il 9 dicembre del 2021, gli ultimi il 16 dicembre. Quanto alla trama, quasi sicuramente, Chiara Ferragni e Fedez porteranno in televisione alcuni fatti della loro vita. Dal periodo buio della malattia di Fedez, che ha dovuto subire un’operazione, all’annuncio di Chiara Ferragni come co-conduttrice sul palco dell’Ariston. Con loro, che restano i protagonisti, i figli Leone e Vittoria, ma anche tutta la famiglia. Che è super social. Ora, però, la curiosità è tanta e la domanda dei fan è solo una: nella docu-serie si parlerà anche del bacio con Rosa Chemical, di quella presunta e chiacchierata crisi tra i due e dell’uso di psicofarmaci di Fedez? Non ci resta che pazientare ancora un po’ e attivare il conto alla rovescia: la data da cerchiare in rosso sul calendario è solo una, è quella del 18 maggio.

L’episodio speciale su Sanremo dopo l’estate

In attesa di capire cosa succederà nei nuovi episodi, una certezza c’è: dopo l’estate, sempre su Amazon Prime Video, sarà disponibile un episodio speciale interamente dedicato al Festival di Sanremo. Dagli abiti ‘manifesto’ di Chiara Ferragni al suo monologo.