Bacio Fedez e Rosa Chemical a Sanremo: ‘Non era un atto osceno’

Il giudice ha sentenziato sul bacio tra Fedez e Rosa Chemical, decidendo come esso “non fosse un atto osceno”. Eppure, quell’episodio era avvenuto in prima serata, sul prestigioso palco del Festival di Sanremo 2023. Una situazione che da subito aveva fatto parlare la maggioranza parlamentare, seguita da un comitati di genitori proprio della località sanremese, che avevano denunciato l’episodio alle Forze dell’Ordine perché poco educativo verso i bambini.

Il giudice assolve Fedez e Rosa Chemical per il bacio

Si può dire che la polemica mediatica, nonostante fosse grande, non ha scosso nulla all’interno della Procura. Anzi, il giudice ha ritenuto più che normale il gesto, nonostante le lamentele dei genitori e il caso politico che si era alzato con il festival canoro condotto da Amadeus e Gianni Morandi. È stato infatti definito come “non osceno” il bacio tra i due cantanti, che oltre a far indispettire il pubblico conservatore, aveva portato Chiara Ferragni a litigare con il proprio marito.

Al giudice di Imperia, che aveva preso per mano il caso, non è rimasto che archiviare subito il caso. Per lui non c’era scandalo dietro quell’effusione, ma bensì parlare di una delle tante modalità di amore che una persona può esprimere. Una sentenza decisa, ma che sicuramente farà discutere dentro gli ambienti del Governo e soprattutto del Centrodestra italiano. La decisione sul gesto, arriva a due mesi dalla fine di Sanremo.

Le proteste contro il bacio tra Fedez e Rosa Chemical

“Quel bacio andava risparmiato”. Non sono solo le parole della Ferragni verso Fedez, ma anche il pensiero dei parlamentari di Fratelli d’Italia e i cattolici che hanno sostenuto Giorgia Meloni alle ultime elezioni nazionali. Sulla questione tra i due rapper, chi denunciava è rimasto con in mano un pugno di mosche. Per il giudice, lo scandalo non c’era e quel materiale poteva essere visto da bambini.