Chiara Ferragni e Fedez separati in casa? Ultime news sui ‘Ferragnez’, cosa sta succedendo

Marketing o reale crisi sentimentale? Difficile a dirsi quando la coppia in questione è quella dei Ferragnez, che da qualche giorno sembra dare segnali poco incoraggianti sul loro rapporto. Ecco le ultime notizie in merito alla vicenda tanto seguita.

Perché Rosa Chemical si chiama così e cosa è successo con Fedez: ultime news

Chiara Ferragni e Fedez si sono separati? Ecco le ultime news

Dicevamo, il confine tra marketing e sentimenti reali è molto labile, dal momento che questa improvvisa interruzione dei contenuti di Fedez da Instagram, e i diversi segnali impliciti mostrati dalla Ferragni nelle sue Stories, hanno avuto il merito di un’impennata pazzesca dell’interessa da parte dell’opinione pubblica. Più passano i giorni, e più la vicenda sta diventando sempre più un trend fondamentale, soprattutto sui social. I protagonisti, Fedez e Chiara Ferragni, questo è il sospetto, potrebbero essere ai ferri corti da qualche tempo. In un suo vero, ad ogni modo, il rapper l’aveva avvertita: ”ti sei presa un paranoico d’adozione, per questo ho un problema per ogni soluzione”. Che siano davvero nella stanza dello psicoterapeuta di coppia per una soluzione? Lo storytelling ad ogni modo è confezionato ad arte e, come detto, sta sortendo i suoi grandi effetti mediatici.

I segnali della crisi: Fedez dorme sul divano

C’è chi è convinto, però, che la crisi tra Chiara Ferragni e Fedez sia tutt’altro che una montatura. E per i sostenitori di tale tesi, ecco che arriva anche un indizio molto forte: secondo alcune fonti molto vicine ai due, pare che in questi giorni in casa non tiri una buona aria, dal momento che Fedez, secondo la fonte, sta dormendo sul divano, proprio nel loro attico a CityLife, Milano. Ma possibile che non abbiano un altro letto, con il loro fatturato? Ad ogni modo, Fedez sarebbe stato sfrattato da lettone morbido e confortevole della Ferragni dopo le ultime vicende di Sanremo. Proprio lì, infatti, si era consumato l’ultimo atto della loro relazione felice.

L’inizio della fine a Sanremo 2023

Chiara Ferragni aveva pianificato il ”suo” Festival di Sanremo da mesi, preparando il monologo, gli interventi e studiando bene il format in compagnia di Morandi e Amadeus. E Fedez cosa fa? Proprio durante la finale, con in colpo mediatico da maestro, scambia effusioni e baci con Rosa Chemical, prendendosi tutta la scena. Tutto il lavoro della Ferragni vanificato nel nulla, perché per giorni non si è parlato che di questo.