Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati? Ultime news sulla coppia dopo Sanremo

Sembra proprio che dopo il bacio in diretta durante il Festival di Sanremo tra Rosa Chemical e Fedez, tra il rapper e la moglie, la nota influencer Chiara Ferragni, ci sia aria di crisi. Ad avvalorare questa ipotesi che si sta facendo spazio tra i fan della coppia sempre estremamente social, il fatto che San Valentino per i due sia passato in sordina: nessun post, nessuna storia, nessuna dedica… Niente di niente

Che ci sia aria di crisi tra la Ferragni e Fedez?

Dopo quando accaduto nella serata finale della kermesse canora Fedez è quasi scomparso dai social e Chiara posta qualcosa che riguarda il suo lavoro e poco sulla famiglia. Che sia sintomo di una crisi di coppia? Certo è che il rapper è rimasto a Sanremo un giorno in più della sua amata mogliettina e ha partecipato da solo a una festa. Anche il post nel quale Fedez celebra la moglie non ha sortito effetti da parte di quest’ultima. Insomma i segnali di una crisi di coppia sembra ci siano tutti ora non resta che vedere cosa succederà. Anche se i ben informati parlano di una messinscena, un escamotage per mantenere alta la curiosità dei follower e farsi pubblicità.

San Valentino passa in sordina per la coppia Fedez-Ferragni

Certo è che la presenza di Fedez a Sanremo, anzi l’onnipresenza del rapper sul palco dell’Ariston, facendo slittare in secondo piano la presenza della moglie, potrebbe aver dato fastidio all’influencer. Che sia stato quello il reale motivo delle frizioni nella coppia e non il bacio con Rosa Chemical? Tante le supposizioni. Ma il dato reale è che ieri, giornata di San Valentino che la coppia social ha sempre festeggiato in grande condividendo con i fan, non si è registrato nulla da parte della Ferragni e di Fedez. Un fatto che dà da pensare. Ma aspetteremo e staremo a vedere cosa succederà…