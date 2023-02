Fedez sparito dai social dopo il bacio con Rosa Chemical: cosa sta succedendo, la lite con Chiara Ferragni

Nessuna storia sui social, nessun post su Instagram, nessuna diretta. Fedez, all’anagrafe Federico Lucia, dopo il bacio con Rosa Chemical sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo 2023, nel corso della finale, è sparito da ogni piattaforma. Di lui nessuna traccia e i fan hanno solo una curiosità: cosa è successo al rapper? Ha discusso con Chiara Ferragni, che quella sera era lì in qualità di co-conduttrice? È davvero strano, infatti, che Fedez non sia sui social: non è da lui. L’artista, come la moglie, condivide tutto su Instagram: la sua quotidianità, i suoi figli, i suoi pensieri. Ma da ore non si fa né vedere e né sentire. E questo sta preoccupando i suoi followers.

Perché Fedez è sparito da Instagram?

Più di 24 ore senza pubblicare nulla sui social. Sembra strano, eppure è così: Fedez è sparito. E di lui, almeno per ora, ne parlano solo i giornali. Nessuna replica, nessuna diretta, nessuna spiegazione dopo quel bacio con Rosa Chemical durante la finale. C’entra qualcosa sua moglie Chiara Ferragni? Durante la pubblicità, chi era a teatro, ha ripreso la Ferragni e Fedez sul palco. Lei sembrava arrabbiata, lui si è poi defilato e ha lasciato il posto in prima fila alle sorelle della moglie. Aria di crisi in casa Ferragnez?

Ultime news su Fedez e Chiara Ferragni

La luce di questo Festival di Sanremo doveva essere su Chiara Ferragni, che per la prima volta debuttava in televisione. Eppure si è parlato molto anche del marito: prima la foto del viceministro Bignami strappata in diretta, poi la richiesta a Giorgia Meloni di legalizzare la cannabis. E, infine, il bacio con Rosa Chemical durante la finale. Insomma, a modo suo Fedez, che ha condotto Muschio Selvaggio in diretta da Sanremo, è stato protagonista di questo Festival. E ora, però, sembrerebbe essere sparito dai social. La Ferragni è tornata a casa, a Milano, ha pubblicato una foto con il figlio. Ma di Federico nessuna traccia.