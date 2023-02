Anna Oxa risponde a Fedez: ‘Lui lascia il tempo che trova’, cosa è successo

Fedez si è scagliato contro Anna Oxa, dandole della maleducata per aver saltato la fila alle prove della quarta serata del Festival di Sanremo 2023, e la cantante risponde per le rime al rapper e, come al solito, alla stampa “burlona”.

Anna Oxa risponde a Fedez sul caso della fila per le prove

La cantante racconta, attraverso la manager, riguardo l’episodio per le prove delle cover: “Fedez? Non entriamo in merito alla strumentalizzazione delle notizie… La stampa o lui lasciano il tempo che trovano… Avrebbe potuto comprendere le cose approfondendo e chiarendo. Non sappiamo se parte da lui la storia o da chi potrebbe servirsene come divulgatore… Se si parla delle prove, la signora Oxa per scaletta doveva provare alle 17. Siamo arrivate alle ore 15.50, come sempre in anticipo. Ci è stato detto che c’era un ritardo e che comunque entro le 18.30 le prove sarebbero dovute finire per tutti per motivi logistici. Ci è stato riferito che avevamo 8 persone davanti a noi (per le prove), dopo due ore che aspettavamo mancavano ancora 5 persone. Così, abbiamo chiesto come fosse possibile che solo 3 avessero fatto le prove, nell’arco di quel tempo”.

La manager della cantante italiana inoltre dice: “In realtà sono altri artisti a non aver rispettato l’ordine per le prove. Ci hanno consigliato di spostarci nella red room perché probabilmente passavano avanti altri artisti che si trovavano lì. Considerato che la signora Oxa doveva ritornare in hotel per cenare, prendere l’antibiotico (per la febbre che ha avuto), prepararsi e ripartire per Sanremo è stato chiesto, visto che comunque aspettavamo da 2 ore se poteva provare… E’ stato detto di sì ed ha provato. A Fedez non l’ha nemmeno visto”. La manager di Anna Oxa prosegue, chiedendo “perché Fedez da persona perbene non ha chiesto alla signora Oxa e magari avrebbe evitato questa esposizione che non nobilita nessuno? “Poi se è una notizia come quella con Madame per far lavorare gli opinionisti…”