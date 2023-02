Sanremo 2023, cosa è successo tra Anna Oxa e Madame dietro le quinte? ‘Volano’ bicchieri, la Oxa smentisce

Sembra che nel backstage del Festival di Sanremo, nella serata di ieri, si siano animati gli animi soprattutto tra due concorrenti: Madame e Anna Oxa. Dopo Blanco nel primo giorno del Festival e Fedez nel secondo, ieri – terza serata della kermesse – pare sia toccato a una scaramuccia tra le due concorrenti delle categoria Big. Ma cosa sarebbe successo? Andiamo a scoprirlo insieme.

Cosa è successo tra Anna Oxa e Madame?

Secondo indiscrezioni il dietro le quinte dell’Ariston, ieri sera, sarebbe stato animato da una lite tra Anna Oxa e Madame che sarebbero arrivate al punto da prendersi a bicchierate perché la Oxa avrebbe urlato all’altra “Vaccinati figlia mia” e Madame le avre risposto: “Fatti i c@@i tuoi se vuoi campare ancora”. Ma la rai è scesa immediatamente in campo per smentire qualsiasi diverbio tra le due cantanti: “La vicenda Oxa che sta circolando è completamente falsa, lei è nel camerino e ci ha chiesto di smentire questa fake news”. E sulla pagina facebook della Oxa compare la scritta: “Mentre i giornalisti si divertivano a vomitare ancora fango, diffamando la signora Oxa, ledendo la dignità, l’onore, la reputazione e l’attività lavorativa… La signora Oxa stava piacevolmente a colloquiare con le forze dell’ordine, carabinieri e polizia… Questa è delinquenza(?) è violenza su una donna (?) …”. Secondo lo staff della Oxa si tratterebbe “dell’ennesimo tentativo di diffamazione da parte di alcune redazioni nei confronti della Oxa”.

Nonostante le smentite c’è chi conferma la lite

Nonostante tutto, però, Deianira Marcano ritorna sulla vicenda e sottolinea: “Ma i giornalisti che smentiscono solo perché non l’hanno lanciata loro la notizia stanno risicando!!! Tra l’altro non è nemmeno detto che sia successo durante la diretta… Magari è successo durante le prove… Quindi c@@ vogliono adesso????”.

Tutto questo accade mentre Madame continua a mietere consensi con la sua performance. Il pubblico sembra apprezzare sempre più la sua canzone e le sue esibizioni.