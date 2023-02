Anna Oxa a Sanremo 2023: chi è, età, carriera, canzoni, curiosità, vita privata, foto, Instagram, testo e video di Sali (canto dell’anima)

Tutto pronto per la nuova, imperdibile ed emozionante edizione del 73esimo Festival di Sanremo! Al timone, come sempre, troviamo la maestria e la gentilezza di Amadeus, pronto a regalare al pubblico un momento di puro svago all’insegna dei maggiori successi italiani. Ma non sarà solo, con lui diversi volti femminili a partire dall’imprenditrice digitale Chiara Ferragni, passando per la pallavolista Paola Egonu e arrivando alla comica Chiara Francini e alla giornalista Francesca Fagnani! Insomma, gli ospiti certamente non mancheranno così come i cantanti in gara, pronti a sfoderare le loro armi migliori sperando di arrivare in finale. Ad esibirsi anche la diva Anna Oxa con il brano: Sali (canto dell’anima) ecco qualche informazione su di lei!

Biografia e carriera di Anna Oxa

Anna Oxa, pseudonimo di Anna Hoxha, è nata a Bari il 28 aprile del 1961 da padre albanese, originario di Kruja, e da madre italiana. Ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza nel quartiere barese di San Pasquale e si è diplomata al Liceo artistico Giuseppe De Nittis di Bari. Ha iniziato ad esibirsi, fin da bambina, nei pianobar della sua città e a 15 anni ha inciso il suo primo 45 giri, per una piccola etichetta. Anna Oxa è diventata poi la cantante eclettica che tutti noi oggi conosciamo. Nella sua carriera da interprete ha pubblicato molti album e ha collaborato con artisti come Fausto Leali, Ivano Fossati, Lucio Dalla, Rino Gaetano, Giorgio Gaber e tanti altri. Ha reinterpretati brani di Claudio Baglioni, Fabio Concato e Lucio Battisti e nella sua brillante carriera ha partecipato per ben 14 volte al Festival di Sanremo, risultandone vincitrice in due occasioni.

Trasmissioni televisive

Parallelamente alla carriera discografica, la Oxa ha avuto anche esperienze come conduttrice televisiva: ha presentato i varietà del sabato targati Rai come Fantastico al fianco di Enrico Montesano e riproposta poi anche per l’anno successivo. Nel 2001 torna sul piccolo schermo nella trasmissione di Panariello “Torno Sabato” mentre nel 2010 è ospite nella trasmissione Amici di Maria De Filippi dove si esibisce con Emma Marrone, ai tempi concorrente del reality. Nel 2013 partecipa inoltre a Ballando con le Stelle e poi, tre anni dopo, fa parte della giuria del talent Amici. Ora invece l’amata cantante è pronta a calcare per la 15esima volta il palco dell’Ariston, vantando il numero maggiore di presenze in gara. Il suo inedito di intitola Sali (canto dell’anima).

Testo e video del brano di Sanremo 2023

Bocche piene di falsità che nutre il mondo

Mani prive di dignità, votate a Dio

Sali, uomo, sali e dimentica

Sali e ritorna alla (tua) nascita

Occhi dell’ambiguità dei nostri tempi

Vite frammentate senza verità

Sali, donna, sali e resuscita

Sali e ritorna alla (tua) nascita

Libera l’anima

Come rondini la sera

Vola libera

Nitida come il canto dell’anima

Come stella dell’aurora

Di un mattino che non c’è

E che non ha nome

Arca dell’umanità andata a fondo

Cuori puri mangiati dall’avidità

Sali e poi un’altra vita tu

Vivrai, Vivrai, Vivrai,

Vivrai, Vivrai, Vivrai,

Vivrai, Vivrai, Vivrai

Libera l’anima

Come stella dell’aurora

Di un mattino che non c’è

Sali… sali… Rosa… sali

Come stella dell’aurora

Di un mattino che non c’è

E che non ha nome… oh…

Che non ha nome

Oh… oh… oh… oh… oh… oh… oh…

Nitida l’anima

Come stella dell’aurora

Di un mattino che non c’è

E che non ha nome

(Testo da Tv Sorrisi e Canzoni)

Amori e vita privata di Anna Oxa

Anna Oxa si è sposata una prima volta con Franco Ciani. Dopo la fine della loro storia d’amore, la cantante si è fidanzata con Gianni Belleno, già batterista dei New Trolls. Dal loro rapporto nascono i due figli, Francesca e Qazim. Nel 1999 Anna si è sposata nuovamente con il magnate Behgjet Pacolli, ma nel 2002 la storia giunge al termine. La sua ultima relazione di rilievo è quella con Marco Sansonetti, sua guardia del corpo di 22 anni più giovane. Nel 2017 i due si sono lasciati e l’uomo è stato arrestato per violenza, usura e sequestro di persona.

