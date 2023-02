Conduttrice quarta serata Sanremo 2023: chi affianca Amadeus oggi venerdì 10 febbraio

Dopo l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni, che ha debuttato per la prima volta in tv a Sanremo 2023 e che rivedremo nel corso della finale. E dopo la giornalista Francesca Fagnani, che è stata un po’ meno belva del solito sul palco, e la pallavolista Paola Egonu, vero orgoglio italiano, stasera i riflettori, nel corso della quarta serata, saranno puntati su un’altra donna. Stiamo parlando di Chiara Francini, amatissima attrice, che affiancherà Amadeus e salirà sul palco dell’Ariston proprio nella serata di duetti e cover, quella in cui gli artisti in gara saranno affiancati da altri volti noti del mondo della musica.

Chi è Chiara Francini stasera a Sanremo 2023

Quattro donne, quattro personalità diverse. Questa sera, nel corso della quarta serata, Amadeus e Gianni Morandi, coppia inseparabile, saranno affiancati da Chiara Francini, nota e amata attrice. Che porterà sul palco la sua ironia e la sua simpatia. Chiara Francini, per quei pochi che non lo sanno, è un’attrice, conduttrice tv e scrittrice: è nata a Firenze, classe 1979, e dopo una laurea in lettere ha deciso di dedicarsi alla sua grande passione, il teatro. In televisione, invece, è arrivata grazie a Marco Giusti, che le ha offerto due ruoli fissi nei suoi programmi, poi tra il 2007 e il 2008 è stata impegnata in quattro film: Leonardo Pieraccioni l’ha voluta in Una moglie bellissima, Francesco Patierno l’ha scelta per Il mattino ha l’oro in bocca, Spike Lee le ha affidato un ruolo nel film Miracolo a Sant’Anna. E nel 2009 ha partecipato alla miniserie Le segretarie del sesto. Insomma, una carriera brillante e un successo dopo l’altro. Sul piccolo schermo, al cinema, in teatro. E anche in libreria!

Ospiti e scaletta di venerdì 10 febbraio

Ecco la scaletta ufficiale quarta serata, che come da tradizione, sarà dedicata a duetti e cover. Ecco chi vedremo sul palco dell’Ariston e con quale brano: