Chiara Francini: chi è, età, carriera, film, chi è il compagno, serie tv, Instagram, vita privata, libri, Tre Sorelle

Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata di Domenica In, il salotto televisivo di Rai 1 più amato e seguito dal pubblico. Tra gli ospiti di Mara Venier, per lo spazio dedicato al cinema, le protagoniste del film di Enrico Vanzina ‘Tre Sorelle’: Serena Autieri, Rocio Morales, Giulia Bevilacqua e Chiara Francini.

Chiara Francini: chi è, età, carriera, film, Tre Sorelle

Chiara Francini è nata a Firenze il 20 dicembre del 1979 ed è una nota attrice, conduttrice e scrittrice. E’ cresciuta a Campi Bisenzio: si è laureata all’Università degli Studi di Firenze in lettera, ma la sua formazione artistica è iniziata nel Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino. Da lì ha collezionato un successo dopo l’altro, tra teatro, cinema e televisione. Ma non solo. Dal 2018 Chiara Francini collabora anche come editorialista per La Stampa e ha pubblicato vari romanzi.

Chi è il fidanzato di Chiara Francini? Vita privata

Chiara Francini ha avuto una lunga storia d’amore con l’ex calciatore svedese Frederick Lundqvist. Ora, pare sia legata sentimentalmente a Francesco Maddaloni che nella vita è un giornalista. Non si hanno notizie in più. Chiara non ha figli.

Instagram

Molto seguita su Instagram, con l’account @chiarafrancini vanta 625 mila followers.