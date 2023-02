Madame a Sanremo 2023: chi è, età, carriera, vero nome, è fidanzata, testo e video di Il Bene nel Male

Madame è una degli artisti in gara a Sanremo 2023. Cantautrice e rapper, la sua notorietà è cresciuta esponenzialmente nel 2018 con il brano Sciccherie. L’artista ha poi realizzato tutta una serie di brani, ma anche collaborazioni, importanti, che l’hanno portata a scalare le classifiche. Per la seconda volta parteciperà inoltre al Festival della canzone italiana con il brano “Il bene nel male“. Recentemente è stata protagonista anche del concertone di fine anno a Roma nonché al centro di alcune polemiche circa la sua posizione sui vaccini.

Il successo e l’ascesa di Madame

Madame, all’anagrafe Francesca Calearo, è una giovane cantante da tempo conosciuta nell’ambiente hip hop della scena italiana. Vicentina, classe 2002, Madame è una talentuosa rapper. Fa parte del roster di Paola Zukar, manager di artisti come Clementino, Marracash e Fabri Fibra. Madame, giovanissima, ha esordito a 16 anni nel mondo della musica con il singolo “Anna“: il primo a credere nel suo talento è stato il produttore Eiemgei. Il successo per Madame è arrivato nel 2018 con il singolo “Schiccerie” come detto: il video ha raggiunto oltre 10 milioni di visualizzazioni. Nonostante la giovanissima età, Madame può vantare collaborazioni eccellenti: tra i nomi, Marracahs, Dardust, Ernia, Dani Faiv, i Negramaro. Il brano “Non è vero niente” è stato scritto proprio da Giuliano Sangiorgi e da Francesca. Al Festival di Sanremo 2021 è arrivata ottava vincendo però il premio “Lunezia per Sanremo” con il suo brano.

Canzoni famose della rapper

In questi anni la cantante ha prodotto diversi titoli di successo. Eccone alcuni:

17

La promessa dell’anno

Il mio amico

Clito

Marea

Tu mi hai capito

L’eccezione

Madame al Festival di Sanremo 2023, testo, video e significato di Il bene nel male

Quest’anno l’artista parteciperà al Festival di Sanremo 2023 con il brano Il bene nel male. Non appena disponibili pubblicheremo qui di seguito il video, il testo e il significato della sua canzone.

Ti ho rivisto dopo

Tanto tanto tanto tanto tempo

E come previsto tu eri

Tanto tanto tanto tanto bello come un tempo

Hai cominciato a parlare

Mi aspettavo un “mi mancavi”

Invece hai parlato

Tanto tanto tanto tanto

Tanto amore quello che ti ho dato

Se la memoria non mi inganna

Quanto ti sei ingarbugliato

Nel pensare che ti volessi male

E nelle tue idee

Alla fine hai sbottato, hai detto

“Guarda tanto tanto tanto tanto

Amore, tu sei,

Sei l’errore più cattivo che ho commesso nella vita

Amore, tu sei,

Sei lo sbaglio più fatale che ho commesso nella vita

Amore, tu sei,

Sei la prova che gli errori sono fatti per rifarli

Ancora tu sei,

La puttana che ha ridato un senso ai giorni miei”

Nel bene e nel male

Sei bene e sei male

Bebe nel bene e nel male

Fai bene e fai male

Quanto bene e male

Nel bene e nel male

A me resta il bene, a te resta il male

Non male per me

Non sono nemmeno un dolce ricordo

A me è rimasto il rimpianto,

A te soltanto il rimorso

E ho paura di te

Ho sempre avuto paura di te

Non ti ho mai dato il cuore

Già sapevo che sarebbe stato un grosso sbaglio

Il cuore va tenuto dentro al petto

Per potere ancora respirare

L’amore è solamente

Di chi prova amore

Non è di chi lo riceve

E io che l’ho provato ad ogni tocco tuo,

Posso dire che a me è rimasto

Il bene, a te il male

A me il bene, a te il male

Bebe nel bene e nel male

Fai bene e fai male

Quanto bene e male

Nel bene e nel male

A me resta il bene, a te resta il male

Tu mi hai saputo solamente dire

“Amore, amore, amore tu sei

Sei l’errore più cattivo

Che ho commesso nella vita

Amore, tu sei,

Sei lo sbaglio più fatale che ho commesso nella vita

Amore, tu sei,

Sei la prova che gli errori sono fatti per rifarli

Ancora tu sei,

La puttana che ha ridato un senso ai giorni miei”

Dopo tanto tanto tanto tanto tempo

Era tanto tanto tanto tanto tempo

Dopo tanto tanto tanto tanto tempo

Era tanto…

L’unico sei tu

Con cui ho fatto l’amore,

Facendo l’amore

Amore tra tutti

Hai pagato il mio corpo a parole, parole dolci

Sarò una puttana

Ma sei peggio di me

Perché di tutto quello che ti ho dato

Potevi tenerti tanto tanto tanto

Di quel bene nel male

Di bene nel male

Bebe di bene nel male

Di bene nel male

Un po’ di bene nel male

Di bene nel male

Da chi ti è dato non è importante

È sempre del bene, nel male

Amore

Cosa sappiamo sulla vita privata di Madame, è fidanzata?

Della sua vita privata si sa veramente poco, oltre all’amicizia che la lega a Sangiovanni, allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi e fidanzato con la ballerina Giulia. Sappiamo però che si è dichiarata bisessuale durante un’intervista concessa a La Repubblica nel 2021.

L’accusa di falso ideologico

La cantautrice, ricorderete, recentemente è stata al centro di alcune polemiche. Prima di Natale il nome di Madame era comparso infatti nell’ambito di un’indagine riguardo delle false vaccinazioni anti-Covid nella provincia di Vicenza, finalizzate all’ottenimento del Green Pass senza effettuare concretamente il vaccino. Una situazione che aveva fatto dubitare anche della sua partecipazione al concerto di Capodanno al Circo Massimo di Roma, poi svoltosi regolarmente e poi della sua successiva presenza come concorrente al Festival di Sanremo (7-11 febbraio).

Instagram

Madame su Instagram è seguitissima. Con il suo account ufficiale (@sonolamadame) vanta oltre 900mila followers.