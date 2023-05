Domenica In, chi sono gli ospiti di domenica 7 maggio 2023: anticipazioni puntata

Il mese di maggio ha preso il via, ma nulla cambia per gli appassionati telespettatori ed è davvero difficile immaginare una domenica senza Domenica In, il salotto televisivo di Mara Venier più amato e seguito di sempre. La padrona di casa è pronta ad accogliere in studio i suoi ospiti, volti noti del mondo dello spettacolo, del cinema, dello sport, che si racconteranno a cuore aperto. E senza freni, dalla carriera all’amore. Ma chi si siederà al centro del salotto? Ecco tutte le anticipazioni di domenica 7 luglio, con gran parte della puntata dedicata all’evento storico, l’incoronazione di Re Carlo III.

Lo speciale sull’incoronazione di Re Carlo III a Domenica In

Stando alle anticipazioni riportate in esclusiva da TvBlogo, la puntata di Domenica In del 7 maggio si aprirà con l’attualità e con un talk show dedicato a Re Carlo III. Con Mara Venier, la zia nazionale, in studio ci saranno: Alberto Matano, il volto de La Vita in Diretta, Vittorio Sabadin, Ilaria Grillini, Simona Izzo, Tullio Solenghi, Massimo Lopez e Nunzio D’Angieri.

La figlia di Milva, tutti gli ospiti di Mara Venier del 7 maggio

Ma non finisce certo qui. Dopo lo spazio dedicato all’attualità, Mara Venier accoglierà in studio Martina Corgnati, la figlia di Milva, che ricorderà sua mamma. Lei, laureata in lettere moderne, ha deciso di intraprendere una carriera totalmente diversa e sarà a Domenica In per presentare il suo ultimo libro dal titolo ‘Milva, l’ultima Diva’. E ancora, a Domenica In si parlerà del film ‘La quattordicesima domenica del tempo ordinario‘, che racconta la storia di due quindicenni Samuele Nascetti e Marzio Barreca: in studio ci sarà il regista Pupi Avati, con lui i protagonisti Edwige Fenech e Lodo Guenzi.

Madame, Ivan Cottini, cosa vedremo su Rai 1

Per lo spazio dedicato alla musica, invece, in studio ci sarà Madame. Poi, come ospite anche Ivan Cottini, il ballerino che si esibirà con la collega Bianca Maria Berardi e presenterà il libro dal titolo ‘La danza della farfalla’. Lui si racconterà a cuore aperto: dai successi alla battaglia contro la sclerosi multipla. L’appuntamento con Domenica In, quindi, è per il 7 maggio, in diretta, a partire dalle 14.