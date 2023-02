Milva: chi era, età, carriera, canzoni, come è morta, marito, figlia, vita privata

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi Minnie Minoprio, che ora ha deciso di partecipare a The Voice Senior. Ma non solo. Nel salotto televisivo, insieme agli affetti stabili, si ricorderanno anche due grandi personaggi: Milva, la Rossa della canzone italiana, e Massimo Troisi, che proprio ieri avrebbe compiuto 70 anni.

Dagli esordi al debutto di Milva ‘La rossa’

Milva, all’anagrafe Maria Ilva Biolcati, è nata a Goro il 17 luglio del 1939 ed è morta a Milano il 23 aprile del 2021: lei è stata una grande cantante e attrice, un orgoglio italiano. Era stata soprannominata la Pantera di Goro ed è stata una delle protagonista della musica italiana negli anni ’60 e ’70 insieme a Ornella Vanoni, Patty Pravo, Mia Martini, Iva Zanicchi, Orietta Berti, Caterina Caselli, Rita Pavone. Popolare sì in Italia, ma anche in Germania, Milva si è esibita nei maggiori palcoscenici del mondo e oggi ha il record di artista italiana con il maggior numero di album realizzati: ben 173 in studio, album live e raccolte e 126 singoli.

Le canzoni famose e i suoi successi

Milva, per il colore dei suoi capelli, era nota come La Rossa. Fra le sue canzoni di successo ricordiamo: Milord, La filanda, Giusto pio, Canzone, Da troppo tempo. Sappiamo che ha iniziato a esibirsi da giovanissima, poi è stata notata e ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della musica, partecipando più volte a Sanremo. Non solo musica, nella sua vita. Milva si è avvicinata, negli anni, anche alla recitazione e ha lavorato nel teatro leggero.

Gli ultimi lavori e il ritiro dalle scene

Una carriera brillante, costellata di successi che difficilmente si riescono a riassumere. Milva nel 2010, dopo 51 anni di carriera, ha pubblicato un altro album e con questo ha annunciato l’addio alle scene, almeno per quanto riguardava le esibizioni dal vivo. “Ritengo che proprio questa speciale combinazione di capacità, versatilità e passione sia stato il mio dono più prezioso e memorabile al pubblico e alla musica che ho interpretato e per quello voglio essere ricordata. Oggi questa magica e difficile combinazione forse non mi è più accessibile, per questo dato qualche sbalzo di pressione, una sciatalgia, qualche affanno metabolico e, soprattutto, dati gli inevitabili veli che l’età dispiega sia sulle corde vocali sia sulla prontezza di riflessi, ho deciso di abbandonare definitivamente le scene” – aveva spiegato l’artista. Nel 2010, quindi, ha rilasciato la sua ultima intervista in tv a L’arena di Massimo Giletti, poi nel 2019, in occasione dei suoi 80 anni, ha parlato al Corriere della Sera e nel 2020 ha fatto la sua ultima apparizione sulle scene musicali con un cameo nella chiusura del videoclip della canzone Domani è primavera di Dario Gay.

Come è morta, dove è sepolta

Milva, affetta dal 2009 da una malattia neurodegenerativa, è morta il 23 aprile del 2021, all’età di 81 anni, nella sua casa di via Serbelloni a Milano. Ora riposa nel cimitero di Blevio, sul lago di Como.

Chi è l’ex marito, la figlia Martina

Milva nel 1961 è convolata a nozze con Maurizio Corgnati, noto regista morto nel 1992. E da quell’amore, nel 1963, è nata Martina, curatrice e critica d’arte. L’artista aveva definito il marito l’uomo più importante della sua vita, anche se aveva deciso di lasciarlo nel 1969. Proprio grazie a lui, la Rossa era riuscita a entrata in una dimensione culturale che le ha permesso nel tempo di evolversi e crescere artisticamente. Successivamente ha avuto una relazione con l’attore Mario Piave, con Massimo Gallerani (paroliere) e con l’attore e doppiatore Luigi Pistilli.