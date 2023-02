Sanremo, il bacio di Rosa Chemical a Fedez fa infuriare Fratelli d’Italia: ”Dobbiamo proteggere i bambini”

Un bacio che ha avuto il sapore di uno scandalo in casa Fratelli d’ Italia. Quel contatto di labbra sul palco del Festival di Sanremo che Rosa Chemical ha stampato sulla bocca di Fedez dopo la sua performance di ieri sera, alla Finale, ha fatto infuriare diversi esponenti del partito, compresa la sua leader. Già durante la sua prima apparizione, la deputata Maddalena Morgante, di Fratelli d’Italia, si era scagliata senza mezzi termini a nome del suo partito contro il Festival di Sanremo e la sua esibizione: “No a Rosa Chemical e basta gender fluid, dobbiamo proteggere i bambini”. Ora, arriva anche un atto concreto, a piena copertura mediatica, e le reazioni non sono state migliori.

Il bacio-scandalo tra Rosa Chemical e Fedez fa infuriare Fratelli d’Italia

Ma cosa è successo? Per coloro che se lo fossero perso, l’artista in gara, alla fine della sua esibizione all’Ariston, si è avvicinato a Fedez, che era seduto in platea e, dopo aver mimato un atto sessuale lo ha baciato in bocca, prima della fine del suo brano e, soprattutto, prima che rientrasse in scena da dietro le quinte la moglie Chiara Ferragni. Davanti agli sguardi sorpresi del direttore artistico e dell’imprenditrice digital, l’artista ha poi dichiarato: “Mi è scattato l’amore”. Subito dopo, poi, il chiarimento, e tanti sorrisi, abbracci e serenità. Insomma, in casa Festival la cosa non ha destato troppo scandalo e si è prontamente risolta con qualche scambio di battuta.

Le critiche: ”Basta canone RAI per finanziare la propaganda liberal”

Ma lo stesso non si può dire del pubblico di Fratelli d’Italia che ha assistito alla scena. Già in precedenza, le critiche non erano mancate, come anticipato: ”Blaterano di record di ascolti, ma negli anni hanno perso milioni di spettatori. Del resto, quante persone avete visto alla festa dell’Unità? Basta canone RAI per finanziare la propaganda liberal”, aveva scritto su Twitter l’ex senatore leghista Simone Pillon. Sempre sul tema, un altro collega, il senatore Raffaele Speranzon ha twittato: “Ho amici omosessuali che detestano la volgarità e l’esibizionismo. Ma per qualcuno sono omofobi pure loro. Il clima è quello della caccia alle streghe”.

Ma per qualcuno sono #omofobi pure loro. Il clima è quello della caccia alle streghe — Raffaele Speranzon 🇮🇹 (@RSperanzon) February 12, 2023

Le parole di Berlusconi

Ma Fratelli d’Italia non è stato l’unico partito a criticare. Anche Berlusconi ha voluto dire la sua: “Quest’anno ho avuto ben poco tempo per seguire il Festival di Sanremo. Mi dispiace però che non da oggi questo grande evento televisivo abbia cambiato pelle. Da manifestazione pensata per valorizzare le splendide canzoni italiane si è progressivamente trasformata in un evento dai connotati ideologici, nel quale non fa notizia la musica ma piuttosto una serie di provocazioni legate all’attualità, tutte orientate in un modo che dispiace ad almeno la metà degli italiani”, ha detto in un’intervista a Il Giornale.

(Foto dalla pagina Instagram outpump)