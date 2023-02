Premi Sanremo 2023, chi ha vinto: la classifica finale della 73esima edizione

Premi Sanremo 2023 e classifica generale della 73esima edizione del Festival della canzone italiana. Si è conclusa poche ore fa l’edizione dei record di Sanremo culminata con la vittoria finale di Marco Mengoni. L’artista ha trionfato anche nel mini-torneo finale che ha visto in corsa per il gradino più alto del podio anche Lazza, Mr Rain, Tananai e Ultimo. A Mengoni alla fine è andato anche il premio per il miglior componimento musicale. Vediamo dunque la classifica finale completa di Sanremo 2023.

Classifica finale Sanremo 2023

Quest’anno in gara erano stati selezionati 28 artisti in tutto, con sei cantanti provenienti da Sanremo giovani che hanno gareggiato con i big. Vediamo dunque qual è stata la classifica finale di questa 73esima edizione del Festival:

Marco Mengoni Lazza Mr Rain Ultimo Tananai Giorgia Madame Rosa Chemical Elodie Colapesce Dimartino Moda’ Gianluca Coma_Cose Ariete Lda Articolo 31 Paola e Chiara Leo Gassmann Mara Satttei Colla zio I Cugini di Campagna Gianmaria Levante Olly Anna Oxa Will Shari Sethu

Montepremi Sanremo 2023: quanto guadagna il vincitore e cosa si vince

I premi speciali di Sanremo 2023

Come ogni edizione sono stati assegnati agli artisti in gara anche dei premi speciali. Di seguito l’elenco completo:

Premio della critica Mia Martini: Colapesce Dimartino

Premio sala stampa Lucio Dalla: Colapesce Dimartino

Premio Sergio Bardotti per il miglior testo: Coma_Cose

Premio “Giancarlo Bigazzi” per la miglior composizione musicale: Marco Mengoni

Cosa è successo nell’ultima puntata del Festival, twerk e bacio tra Fedez e Rosa Chemical

La puntata è stata ricca di emozioni dal punto di vista dello spettacolo ma non sono mancati alcuni momenti più “leggeri”. Protagonisti assoluti da questo punto di vista sono stati Fedez e Rosa Chemical protagonisti di un bacio e di un twerk diventati praticamente subito virali in rete. E poi la consueta querelle tra Gianni Morandi e Amadeus sui followers, le incursioni di Fiorello e le esibizioni parallele fuori dall’Ariston con lo show di Salmo (dalla nave Costa Crociere) e quello di Achille Lauro.

La lettera del Presidente ucraino Zelensky

Al termine della gara, Amadeus ha letto il messaggio del Presidente dell’Ucraina Zelensky. Ecco le sue parole.