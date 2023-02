Sanremo 2023: vince Marco Mengoni, secondo Lazza. Premi e classifica finale

Sanremo 2023, Marco Mengoni e il vincitore di questa edizione. Trionfo per Marco Mengoni che sale sul gradino del podio della 73esima edizione del Festival della canzone italiana. Partito tra i favoriti alla vigilia del Festival il cantante ha messo insieme delle performances straordinarie in tutte le serate, non ultima quella della serata cover (peraltro vinta). Un successo ampiamente meritato che lo porta in testa a questa edizione dei record di Sanremo.

Classifica finale Sanremo 2023

Questa ad ogni modo la classifica finale di Sanremo 2023:

Marco Mengoni Lazza Mr Rain Ultimo Tananai

Premi Sanremo 2023

Diamo uno sguardo ora ai premi speciali di questa 73esima edizione. Colapesce Dimartino, con la canzone “Splash”, vincono il Premio della Critica “Mia Martini” del 73° Festival della Canzone Italiana. A loro anche il riconoscimento della Sala Stampa Lucio Dalla. Il duo Coma_cose vince il premio per il miglior testo mentre a Marco Mengoni il premio per il miglior componimento musicale.

La classifica finale della 73esima edizione del festival

Ricordiamo che il regolamento prevedeva un mini-torneo finale con i primi cinque classificati al termine di tutte le esibizioni. A quel punto i cantanti sarebbero ripartiti da zero con una votazione conclusiva, quella che ha poi determinato il successo di Mengoni.

Sanremo 2023 La classifica dal sesto posto in poi

Giorgia

Madame

Rosa Chemical

Elodie

Colapesce Dimartino

Moda’

Gianluca

Coma_Cose

Ariete

Lda

Articolo 31

Paola e Chiara

Leo Gassmann

Mara Satttei

Colla zio

I Cugini di Campagna

Gianmaria

Levante

Olly

Anna Oxa

Will

Shari

Sethu

Musica, momenti di leggerezza, spunti di riflessione. Tutto questo (e molto altro) è il Festival di Sanremo 2023. Nel corso della finale sul palco dell’Ariston, al fianco di Amadeus e Gianni Morandi (coppia vincente), abbiamo visto di nuovo Chiara Ferragni. Come ospiti, invece: i Depeche Mode, Ornella Vanoni e Gino Paoli. A “dare spettacolo” sono stati anche Fedez e Rosa Chemical protagonisti di un appassionato bacio e di un twerk divenuti già virali in rete.

Il messaggio di Zelensky

Al termine della gara, Amadeus ha letto il messaggio del Presidente dell’Ucraina Zelensky. Ecco le sue parole.

“Cari partecipanti, organizzatori e ospiti del Festiva, da più di sette decenni il Festival di Sanremo si sente in tutto il mondo. Si sente la sua voce, la sua bellezza, la sua magia, la sua vittoria. Ogni anno sulle rive del Mar ligure vince la canzone, vincono la cultura e l’arte. La musica vince e questa è una delle migliori creazioni della civiltà umana”. Sfortunatamente, ha proseguito Zelensky, “per tutto il tempo della sua esistenza l’umanità crea non solo cose belle e purtroppo oggi nel mio Paese si sentono spari ed esplosioni. Ma l’Ucraina sicuramente vincerà questa guerra: vincerà insieme al mondo libero, vincerà grazie alla voce della libertà, della democrazia e certamente della cultura”.

