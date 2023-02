Quanto guadagna Chiara Francini stasera a Sanremo 2023? Il cachet della co-conduttrice

Come ogni anno, anche in questo 2023, l’attenzione di tutti è completamente incentrata sul Festival di Sanremo. Tra canzoni, show fuori programma, colpi di scena, votazioni, conduzione, cachet e l’avvicendarsi delle co-conduttrici, l’interesse della maggior parte degli italiani è catalizzato sulla kermesse canora più attesa.

Chi sarà la co-conduttrice di stasera

Dopo l’apertura del Festival con l’influencer e imprenditrice digitale Chiara Ferragni, la seconda serata trascorsa in compagnia della giornalista e conduttrice televisiva Francesca Fagnani, la terza con la grande pallavolista azzurra Paola Egonu, stasera tocca all’attrice di origini fiorentine, Chiara Francini. Anche su quest’ultima i telespettatori manifestano grande curiosità per la prima volta della Francini sul palco dell’Ariston. E anche l’attrice nei giorni scorsi ha manifestato la sua gioia e forse anche un po’ di timore per dover prendere parte alla kermesse, pubblicando su Instagram un video nel quale ha dichiarato: “La mia prima volta. Il dado è tratto, ormai non si torna più indietro”.

Quale sarà il cachet della Francini

Una donna energica, dinamica e soprattutto allegra, questo è quello che lei stessa ha annunciato di avere intenzione di portare sul Palco: “me stessa”. Come per le precedenti co-conduttrici nasce la curiosità in merito al cachet. Se da indiscrezioni è trapelato che la Ferragni per le due serate di co-conduzione, la prima e l’ultima percepirà 100 mila euro che ha già devoluto in beneficienza ad un’associazione che si occupa di donne vittime di violenza, mentre per la Fagnani e la Egonu la cifra è scesa a 25mila euro, la domanda ora è: Quanto prenderà Chiara Francini?

Il cachet della Francini, proprio come le due sue ‘colleghe’ che l’hanno preceduta sarà di 25mila euro. E anche per stasera è tutto pronto e l’attrice fiorentina ha ricordato il suo debutto nel 2016 a Domenica In con Pippo Baudo. Un momento importante e indimenticabile per la Francini.