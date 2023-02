A che ora inizia e a che ora finisce la quarta serata di Sanremo 2023? Scaletta di duetti e cover

Il quarto, imperdibile appuntamento con Sanremo sta per cominciare! Dopo le prime due serate nelle quali si sono esibiti ‘a scaglioni’ i 28 artisti in gara e una terza serata dove invece abbiamo avuto modo di riascoltare tutti gli inediti in gara, il quarto appuntamento con la kermesse sta per prendere il via! Dopo Chiara Ferragni, Francesca Fagnani e Paola Egonu, adesso è la volta di Chiara Francini che, assieme a Morandi ed Amadeus, sarà pronta a fare il proprio ingresso sul palco dell’Ariston!

Come votare i duetti a Sanremo 2023: televoto, giuria demoscopica e sala stampa

Il quarto appuntamento con Sanremo 2023

La quarta serata è dedicata alle cover e ai duetti e come ospiti ci saranno Peppino di Capri e il cast della seguita serie ‘Mare Fuori’. Anche se è ancora troppo presto per la scaletta ufficiale, quella con l’ordine di esibizione dei cantanti, certamente anche questa sera le emozioni non mancheranno! Il tutto sarà condito dalla simpatia e dall’ironia di Chiara Francini che senz’altro strapperà un sorriso sia al pubblico in sala sia ai telespettatori da casa. Ricordiamo dunque che l’appuntamento con la kermesse inizia alle 20.40 su Rai 1 e in diretta streaming su Rai play e terminerà verosimilmente intorno alle due.

I duetti e le cover di stasera

Ecco invece quali saranno i duetti e le cover della quarta serata di Sanremo 2023: