Come votare i duetti a Sanremo 2023: televoto, giuria demoscopica e sala stampa

Dopo tre giorni di esibizioni sul palco dell’Ariston a Sanremo, si inizia a delineare una classifica generale provvisoria che vede in vetta Marco Megoni seguito da Ultimo e terzo Mr Rain, quarto Lazzo, quinto Tananai, seguiti poi da: Madame, Rosa Chemical, Colapesce Dimartino, Elodie, Giorgia, Com_Cose, Gianluca Grignani, Modà, Paola & Chiara, Lda, Ariete, Articolo 31, Mara Sattei, Leo Gasman, Colla Zio, Levante, Cugini di Campagna, Gianmaria, Olly, Anna Oxa, Will, Sgari e Sethu.

Quali sono i duetti che si esibiranno stasera

Stasera, la quarta, sarà la volta dei duetti dei 28 artisti in gara. Anna Oxa e deejay iLjard Shaba canteranno ‘Un’emozione da poco’, Ariete e Santogiovanni ‘Centro di gravità permanente’, gli Articolo 31 con Fedez faranno un medley degli Articolo 31, Colapesce Dimastino con Carla Bruni ‘Azzurro’, i Colla Zio con Ditonellapiaga ‘Salirò’, i Coma_Cose con Baustelle ‘Sarà perché ti amo’, Elodie e BigMama ‘American Wonan, Gianluca Grignani e Arisa ‘Destinazione paradiso’, Gianmaria e Manuel Agnelli ‘Quello che non c’è’, Giorgia ed Elisa si esibiranno in un medley di ‘Luce’ e ‘Di sole e si azzurro’ i Cufini di Campagna e Paolo Valleri in un medley di ‘La forza della vita’ e ‘Anima mia’.

Come si vota nella quarta serata del Festival di Sanremo

E stasera si voterà con sistema misto. Il televoto avrà il peso del 34 per cento, la giuria della sala stampa del 33 per cento, la giuria demoscopica del 33 per cento. E al termine delle votazioni verrà stilata una nuova classifica generale per quanto ancora provvisoria in base anche ai risultati ottenuti nelle precedenti tre serate di esibizioni.

Il Festival di Sanremo continua a mietere consensi da parte del pubblico. Nella serata di ieri infatti sono stati 9 milioni e 240mila i telespettatori che hanno seguito la kermesse canora. Il 57,6% di share. Risultati che confermano il programma al primo posto tra i programmi più seguiti anche nella serata di ieri.