Classifica Sanremo 2023 terza serata: i risultati di giovedì 9 febbraio del televoto e della giuria demoscopica

Classifica Sanremo di giovedì 9 febbraio 2023. Marco Mengoni continua a stare in testa alla classifica. Lo abbiamo visto piazzarsi al primo posto nella prima e nella seconda serata e per molti bookmakers lui è il vincitore di questa edizione. C’è chi, infatti, lo vede già sul podio, al primo posto, nella finale di sabato. Ma cosa è successo nella terza serata di giovedì 9 febbraio? Chi degli artisti in gara è finito nella top 5? Ecco la classifica generale.

Classifica Sanremo dopo la terza serata di giovedì 9 febbraio 2023

Dopo la classifica stilata dalla sala stampa, che ha votato nelle serate di martedì e mercoledì (le prime), nella terza è stato il pubblico a decidere. Ma non solo. Giovedì, infatti, è entrata in gioco anche la giuria demoscopica, formata da 300 persone. A fine gara, come sempre, Amadeus ha annunciato la classifica: vi ricordiamo che si sono esibiti tutti i 28 cantanti, poi domani la serata sarà dedicata ai duetti.

Intanto, in attesa della classifica di giovedì 9, vi riproponiamo quella generale (della sala stampa) della seconda serata. Che vede tra i top 5: Mengoni, Colapesce e DiMartino, Madame, Tananai ed Elodie. Eccola:

Marco Mengoni con Due vite

Colapesce e Dimartino con Splash

Madame con Il bene nel male

Tananai con Tango

Elodie con Due

Coma Cose con L’addio

Lazza con Cenere

Giorgia con Parole dette male

Rosa Chemical con Made in Italy

Ultimo con Alba

Leo Gassmann con Terzo cuore

Mara Sattei con Duemilaminuti

Colla Zio con Non mi va

Paola e Chiara con Furore

Cugini di Campagna con Lettera 22

Levante con Vivo

Mr Rai con Supereroi

Articolo 31 con Un bel viaggio

Gianluca Grignani con Quando ti manca il fiato

Ariete con Mare di guai

Modà con Lasciami

Gianmaria con Mostro

Olly con Polvere

Lda con Se poi domani

Will con Stupido

Anna Oxa con Sali (canto dell’anima)

Shari con Egoista

Sethu con Cause perse

Chi ha preferito il pubblico da casa e chi dei cantanti è nella top 5

Ecco la classifica della terza serata: