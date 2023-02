Classifica Sanremo 2023 seconda serata: i risultati (della sala stampa) di mercoledì 8 febbraio 2023

Classifica seconda serata Sanremo 2023. Marco Mengoni si è ‘piazzato’ al primo posto nella serata di martedì (leggi qui la classifica), quella di debutto del Festival di Sanremo. Subito dopo, dietro di lui, sul podio Elodie con Due e i Coma Cose con l’Addio. L’8 febbraio, però, è andata in ondata la seconda serata, quella che ha visto altri 14 cantanti in gara salire sul palco dell’Ariston ed esibirsi con le loro canzoni. Ma com’è la classifica provvisoria della seconda serata? Chi è in vetta alla classifica? E cosa ha deciso, ancora una volta, la sala stampa?

Classifica seconda serata Sanremo 2023 mercoledì 8 febbraio

Nella serata di mercoledì, la seconda di cinque, si sono esibiti gli altri 14 cantanti in gara. Amadeus è stato affiancato sì da Gianni Morandi, ma anche dalla giornalista Francesca Fagnani. Ecco la classifica:

Colapesce e DiMartino con Splash

Madame con Il bene nel male

Tanani con Tango

Lazza con Cenere

Giorgia con Parole dette male

Rosa Chemical con Made in Italy

Paola e Chiara con Furore

Levante con Vivo

Articolo 31 con Un bel viaggio

Modà con Lasciami

LDA con Se poi domani

Will con Stupido

Shari con Egoista

Sethu con Cause perse

Quando votano giuria demoscopica e pubblico, come funziona il televoto

La sala stampa, quella composta da giornalisti tv, radio e web, ha avuto nelle prime due serate. E le prime due classifiche, quindi, sono il frutto del loro gusto. Ma da giovedì, dalla terza serata, quando si esibiranno tutti gli artisti (ben 28) entreranno in gioco due nuove giurie: da una parte la demoscopica con un peso del 50%, dall’altra il televoto da casa (sempre 50%). Alla fine della serata, quindi, verrà stilata un’altra classifica. Il pubblico, poi, voterà nelle serate cover e duetti, e anche ovviamente nella finale, dove avrà un ruolo fondamentale. Nel corso della finale verrà stilata una classifica: i primi cinque si dovranno ‘sfidare’ e verranno azzerate tutte le classifiche precedenti. Da lì voterà sì il pubblico, ma anche la sala stampa e la giuria demoscopica.

