Sanremo 2023, chi sono gli ospiti del Festival: arriva Ornella Vanoni, la scaletta serata per serata

Basta con l’attesa, il conto alla rovescia si può attivare: la data da cerchiare in rosso sul calendario è quella di martedì 7 febbraio quando finalmente, per la gioia di tutti, prenderà il via il Festival di Sanremo 2023. Che vedrà alla conduzione, per la quarta volta consecutiva, Amadeus: con lui sul palco, nelle vesti di co-conduttore, Gianni Morandi, che sarà anche protagonisti di una meravigliosa reunion con Massimo Ranieri e Al Bano. Ma non siete curiosi di sapere chi sono tutti gli ospiti e quale sarà la scaletta ufficiale, serata per serata? Tra colpi di scena, monologhi e momenti di leggerezza, che non mancheranno!

La scaletta della prima serata di Sanremo 2023

La prima serata di Sanremo andrà in onda martedì 7 febbraio. E sul palco, nella sera di debutto, saliranno 14 artisti in gara. Tra gli ospiti, in apertura, Mahmood e Blanco, i vincitori della scorsa edizione che ritorneranno a Sanremo proprio con il brano ‘Brividi’. Sulla nave da crociera, invece, ci sarà l’esibizione di Salmo. Ma non finisce qui. Martedì all’Ariston ci sarà la reunion dei Pooh, poi Amadeus darà spazio all’attrice Elena Sofia Ricci, che presenterà la nuova fiction Fiori sopra l’inverno. Non mancherà, invece, il monologo di Chiara Ferragni, co-conduttrice della prima e ultima serata.

Ospiti e scaletta di mercoledì 8 febbraio

Mercoledì 8 febbraio, invece, ci sarà la seconda serata e ascolteremo gli altri 14 artisti in gara. Tra gli ospiti Gianni Morandi, Massimo Ranieri e Al Bano. Ma non solo. Direttamente dagli Stati Uniti arriveranno i Black Eyed Peas, poi per lo spazio dedicato alla comicità ci sarà Angelo Duro. Per presentare una fiction Rai, Resta con me, salirà sul palco Francesco Arca, poi Amadeus lascerà spazio al monologo della co-conduttrice Francesca Fagnani, nota giornalista.

Chi ci sarà a Sanremo giovedì 9 febbraio

Ma andiamo avanti. Nella terza serata, quella di giovedì 9 febbraio, i telespettatori avranno modo di riascoltare tutti i 28 brani in gara. Come ospiti i Maneskin e Peppino di Capri. Poi, come di consueto, ci sarà il monologo della co-conduttrice, superstar del volley, Paola Egonu.

Duetti e cover venerdì 10 febbraio

Nella penultima serata del Festival, quella di venerdì 10 febbraio, il direttore artistico e conduttore Amadeus lascerà spazio a duetti e cover. Sul palco, quindi, saliranno tantissimi ospiti che si esibiranno con i cantanti in gara, ma ci saranno anche i protagonisti di Mare fuori. Il monologo, questa volta, sarà della co-conduttrice Chiara Francini.

Scaletta della finale di sabato 11 febbraio

Sabato 11 febbraio, invece, andrà in onda la finale e sul palco dell’Ariston arriveranno i Depeche Mode. Ma non solo. Amadeus ospiterà anche Gino Paoli e Ornella Vanoni, mentre al suo fianco ritornerà la co-conduttrice Chiara Ferragni. In quella serata, tra l’altro, verrà decretato il vincitore della 73esima edizione del Festival di Sanremo!