Depeche Mode a Sanremo 2023: chi sono, età, canzoni, oggi, tour, come è morto Andy Fletcher

Sanremo è ormai alle porte e, il direttore tecnico del Festival, dopo aver annunciato la lunga lista degli ospiti nazionali e internazionale tra i quali figurano i Black Eye Peas, i Maneskin, Mahmood, Blanco i Pooh, Albano, Massimo Ranieri, Peppino di Capri, Gino Paoli e Angelo Duro, arrivano altre novità. A chiudere la kermesse canora sarà un gruppo inglese, nato nel 1980, si tratta dei Depeche Mode.

I Depeche Mode tornano a Sanremo per la quarta volta

La Band britannica torna sul palco dell’Ariston per la quarta volta, dopo il 1986, il 1989 e il 1990. Una grande emozione per Amadeus che ha dichiarato: “Ho trasmesso per tanti anni in radio i loro successi e finalmente potrà averli sul palco”. Andiamo a conoscerli più da vicino.

Quando è nata la band inglese

Sono una band elettronica inglese nata nel 1980 a Basildon, nell’Essex, vicino Londra, ed è composta da Dave Gahan, voce del gruppo, e Martin Gore, chitarra e tastiere. Fino alla sua morte ha fatto parte del gruppo anche Andrew Fletcher, tastiere basso e portavoce. L’idea del nome è stato casuale, il frontman nel momento in cui la band stava nascendo si è trovato tra le mani una rivista francese dal titolo “Depeche mode”.

La storia dei Depeche Mode inizia nel 1977 quando Andrew Fletcher e Vince Clark incontrano Martin Gore e decisero di fondare i Composition Of Sound. Ma mancava un frontman che viene poi individuato in Dave Gahan che decide anche di dare un nome nuovo al gruppo. Vengono ben presto notati da Daniel Miller. La prima canzone è un successo, ma Miller non si fida e aspetta che producano altri brani prima di rendersi conto delle grandi potenzialità e decidere di fare vita a un sodalizio professionale che ha contribuito a portare il gruppo alla fama.

I numerosi brani di successo

Sono tanti i brani di successo della band: Dreaming of me, New Life, Just can’t get enought. Seguono poi Boys sai go, Puppets e Photographic disco destinato ad avere un enorme successo. Ma a un certo punto Vince Clark decide di lasciare il gruppo per fondare gli Yazoo. Una perdita importante alla quale i musicisti sono riusciti a fare fronte tanto da produrre A Broken Frame. Ma la produzione del gruppo è assai ricca e piena di successo: See You, Monument, My Secret Garden, Nothing to Fear, the Meaning of love e così via…

Il malessere del frontman

I Depeche Mode vivono anche momenti di grande tensione, tra le altre cose, a causa dei problemi di depressione e di droga di Gahan, nonostante tutto restano capaci di creare ancora una volta un grande successo Violator che riscuote grandi consensi. Ma i guai del frontman tornano con il tentativo di suicidio in un hotel di Los Angeles nel 1996. Il gruppo inizia a vacillare e Alan Wiler decide di abbandonare la band. Nonostante tutto i Depeche Mode continuano nel loro impegno riuscendo a produrre brani che entusiasmano il pubblico.

La morte di Andy Fletcher

Purtroppo, però, nel 2022, all’età di soli 60 anni è morto improvvisamente nel sonno Andy Fletcher. Il decesso è stato provocato da una dissecazione aortica. Si tratta di una notizia devastante per i componenti del gruppo e per i fan. Ma Gahan e Gore decidono di proseguire la loro avventura musicale. Ora sono attesi al Festival di Sanremo e non è escluso che in quella occasione presentino il loro ultimo lavoro.

Instagram

Su Instagram contano 1,1 milioni di follower