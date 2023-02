Ascolti Tv Sanremo 2023: dati di ascolto, auditel e share prima serata 7 febbraio

Ascolti tv Sanremo 2023 martedì 7 febbraio. La prima serata del Festival di Sanremo, la kermesse musicale più amata e seguita di sempre, ha preso il via: siamo entrati nel vivo e i primi 14 cantanti in gara, in ordine alfabetico, si sono esibiti. Sono saliti sull’amato e temuto palco dell’Ariston e i telespettatori, per la prima volta, hanno avuto modo di ascoltare i brani. Ma come è andata dal punto di vista di ascolti e dati auditel? Sanremo, che vede alla conduzione per la quarta volta consecutiva Amadeus, ha sbaragliato tutti e ha battuto gli altri programmi sulle reti avversarie?

Ascolti Tv Sanremo 7 febbraio 2023: ecco i dati di ascolto

L’anno scorso i telespettatori che avevano seguito la prima serata del Festival di Sanremo 2022 erano stati quasi 11 milioni, pari al 54.7% di share. Un ottimo risultato, sarà davvero così anche quest’anno? D’altra parte, tutti i riflettori sono puntati sul Festival e da giorni, ormai, non si fa altro che parlare di questo. Nel corso della prima serata Amadeus è stato accompagnato dall’imprenditrice digitale Chiara Ferragni. Tra gli ospiti i Pooh, Elena Sofia Ricci, Mahmood e Blanco, vincitori della scorsa edizione. Ecco tutti i dati di ascolto e i picchi registrati nel corso della serata, andata avanti fino all’una inoltrata:

L’esordio del 73° Festival di Sanremo (in onda dalle 21.18 all’1.40) ha appassionato 10.757.000 spettatori con uno share pari al 62.4%. Sanremo Start, dalle 20.44 alle 21.13, invece, ha conquistato 13.104 spettatori con il 51.18% di share. La prima parte, entrando nel dettaglio, è stata vista da 14.170.000 spettatori con il 61.68%, mentre la seconda parte (dalle 23.48 circa alla fine) è stata seguita da 6.271.000 spettatori con il 64.83%.

Chi sono i cantanti di mercoledì 8 febbraio, la scaletta

Mercoledì, invece, andrà in onda la seconda puntata. E sul palco saliranno gli altri 14 cantanti in gara, ecco la scaletta ufficiale:

Will con Stupido

Modà con Lasciami

Sethu Cause perse

Articolo 31 con Un bel viaggio

Lazza con Cenere

Giorgia con Parole dette male

Colapesce e DiMartino con Splash

Shari con Egoista

Madame con Il bene nel male

Levante con Vivo

Tananai con Tango

Rosa Chemical con Made in Italy

Lda con Se poi domani

Paola e Chiara con Furore.

Nella seconda serata, tra gli ospiti, sono attesi i Black Eyed Peas. Sul palco, come co-conduttrice, Francesca Fagnani.