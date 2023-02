Sanremo 2023, perché Anna Oxa non si è presentata sul Green Carpet? Il motivo

Ci siamo, la 73esima edizione di Sanremo sta per cominciare! Tradizione vuole che, 24 ore prima dell’inizio del Festival, i cantanti aprano le danze con una sfilata inaugurale per dare, appunto, il via alla nota kermesse canora. Tutti gli artisti in gara si sono presentati sul Green Carpet eccetto uno. L‘assenza di una nota cantante non è, infatti, passata inosservata. Stiamo parlando di Anna Oxa. Come mai, la diva, non ha preso parte alla sfilata?

Il Green Carpet e l’assenza di Anna Oxa

La sfilata sul Green Carpet è avvenuta ieri, lunedì 6 febbraio, ed è stata trasmessa su Rai 1 direttamente da Piazza Colombo durante la trasmissione PrimaFestival condotta da Andrea Delogu insieme agli Autogol e a Jody Cecchetto. Grande assente del momento è stata Anna Oxa. La sua assenza non è passata inosservata, scatenando la curiosità degli utenti dei social che hanno ironizzato sulla sua decisione di non presentarsi. I 27 big hanno sfilato davanti al Teatro Artiston e della Oxa non c’è stato nessun accenno da parte dei conduttori di PrimaFestival. La sua assenza, dunque, non è stata giustificata anche se la motivazione potrebbe risiedere nelle prove del lunedì. La cantante è, infatti, stata l’ultima a provare l’esibizione prima del debutto e pare che le prove siano durate più del previsto. Questa potrebbe essere la motivazione, secondo quanto riportano gli utenti sui social, il motivo per il quale, la diva avrebbe deciso all’ultimo di non prendere parte alla sfilata.

La mancata intervista

Un’assenza che ha fatto discutere tanto quanto il recente incontro avvenuto con Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus. Nella serata di Sanremo Giovani dello scorso dicembre, la Civitillo stava aspettando l’artista dopo le prove ma una volta arrivata, la Oxa ha evitato le sue domande lasciando il pubblico a bocca asciutta.