Sanremo 2023, quando vota il pubblico e come funziona il televoto: come viene scelto il vincitore

È tutto pronto per dare il via al Festival di Sanremo che inizia stasera, 7 febbraio, in diretta su Rai 1. I telespettatori italiani sono in fermento. L’appuntamento è uno dei più attesi. Ma in tanti si chiedono come viene scelto il vincitore della kermesse musicale. Esiste un regolamento, che può essere modificato ogni anno, sulla base del quale viene stabilito chi è il vincitore del festival della canzone italiana. Quali sono le regole stabilite per questa 73esima edizione?

Chi vota a Sanremo 2023 e quando

Sono tre le giurie chiamate a pronunciarsi: quella della sala stampa, il televoto e la giuria demoscopica. Quest’anno è stato, invece, escluso il giudizio dell’orchestra. Per meglio comprendere come funziona la votazione, però, bisogna vedere come funziona la votazione di ogni singola serata. Ciascuna giuria subentra in un momento preciso, ma andiamo a verificare quando.

Nelle prime due serate vota la sala stampa

La giuria della sala stampa, tv, radio e web, composta da 150 giornalisti, può esprimere la propria preferenza a partire dalla prima serata. Infatti già a partire da stasera voteranno: la giuria della carta stampata e della tv, la giuria della radio e la giuria del web. Si tratta di votazioni che daranno vita a una prima classifica. Anche nella seconda serata ci sarà eguale votazione e al termine delle prime due giornate sarà possibile già avere il polso della situazione con una classifica generale congiunta di tutte le canzoni in gara.

Televoto e giuria demoscopica

Nella quarta e quinta serata tornerà a votare la sala stampa, mentre la giuria demoscopica e il televoto potranno esprimere le loro preferenze a partire dalla terza serata. La prima è formata da 300 persone che vengono ‘individuati su specifici e moderni criteri di selezione’, stabilire il regolamento. Al termine della terza serata si avrà perciò un’altra classifica generale.

Come funziona il televoto da casa a Sanremo

Il pubblico avrà un ruolo principale: parteciperà infatti alla votazione grazie al televoto che avrà un’incidenza del 50 per cento. Il televoto avrà una grande incidenza soprattutto nella serata conclusiva, sabato 11 febbraio, quella nella quale viene incoronato il vincitore del Festival della canzone italiana.

La quarta serata sarà incentrata sulle cover e il televoto avrà il 34 per cento di incidenza, la sala stampa il 33 e anche la demoscopica il 33. Si tratta di una votazione che inciderà non solo sulla vittoria delle cover, ma anche sulla classifica generale.

Come si vota il vincitore del Festival di Sanremo

Nella giornata della finale, dopo aver stilato una classifica generale che scaturisce dalle votazioni delle quattro serate precedenti, i tre cantanti che si sono classificati nelle prime posizioni si sfideranno al fine di stabilire chi sarà il vincitore del Festival di Sanremo. In questa ultima fase il televoto avrà un peso del 34 per cento, la sala stampa del 33 per cento e la giuria demoscopica del 33 per cento. Tenendo in considerazioni tutte le votazioni sarà possibile decretare il vincitore della kermesse.