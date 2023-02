Televoto Sanremo 2023, come votare: codici, numero da fisso e mobile e quanto costa

Televoto Sanremo 2023, i codici e i numeri da comporre da smartphone e telefono fisso. Sì, avete capito: il Festival di Sanremo è nel vivo e per la quarta volta consecutiva alla conduzione ci sarà Amadeus, affiancato da Gianni Morandi e da quattro donne, ma la domanda dei telespettatori, che non attendono altro, è solo una: come votare? E come fare per decretare il vincitore di questa 73esima edizione? Chi dei cantanti in gara ‘prenderà il posto’ di Mahmood e Blanco, che hanno trionfato lo scorso anno con ‘Brividi’? Ecco tutte le informazioni utili sul televoto, che sarà attivo a partire dalla terza serata, quella di giovedì 9 febbraio!

Quando può votare il pubblico a Sanremo 2023?

Se nelle prime due serate sarà la sala stampa a votare, dalla terza anche il pubblico da casa farà la sua parte. E verrà aperto il televoto. I telespettatori, come sempre, potranno votare da telefono fisso o mobile e potranno così scegliere il vincitore della 73esima edizione. Nella serata di giovedì il peso del televoto sarà del 50% (l’altro 50% è della giuria demoscopica). Ma il pubblico voterà anche nella serata del cover, con un peso del 34% e nella serata finale, soprattutto nella prima parte quando tutto sarà nelle mani dei telespettatori.

Chi vota nella prima e seconda serata di Sanremo 2023: la classifica della sala stampa

Come votare a Sanremo 2023 con SMS e chiamata

Ma come funziona il televoto? E come fare a votare? Ci sono diverse opzioni, la scelta è vasta: il pubblico potrà decidere se fare una chiamata da fisso o cellulare o se mandare un sms. Da telefono fisso può votare chi è abbonato a Tim, WindTre, A2A Smart City, Tiscali, Sky Wifi, Brennercom, Irideos, Convergenze, Uno Communications, ma non sarà possibile votare chiamando da telefoni pubblici o dall’estero.

Il televoto tramite smartphone, invece, è disponibile per gli utenti Wind Tre, Vodafone, Poste Mobile, Coop Italia, Iliad, Ho Mobile e Tim.

Quali sono i codici e quanto costa votare

Per votare da telefono fisso il numero da digitare è: 894001, mentre da mobile con SMS bisogna comporre il 47544751. Si potrà votare, a partire dalla terza serata, per un massimo di 5 volte per ogni sessione di voto attiva e il costo tramite chiamata è di 0,51 euro Iva inclusa. Per i messaggi, invece, il costo è di 0,50 euro per gli utenti Tim, CoopVoce, Iliad e Poste Mobile, mentre è di 0,51 per gli sms inviati da numeri Vodafone, Ho Mobile e Wind Tre.

Ad ogni cantante, ovviamente, verrà associato un codice. E in base a quello il pubblico potrà votare il preferito!