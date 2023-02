Scaletta terza serata Sanremo 2023: ordine di uscita dei cantanti e ospiti di giovedì 9 febbraio

Il Festival di Sanremo, giunto alla sua 73esima edizione, continua. E questa sera, dopo aver rotto il ghiaccio, andrà in onda la terza e imperdibile serata. Alla conduzione come sempre, e per la quarta volta consecutiva, Amadeus, che salirà sul palco dell’Ariston con il compagno di viaggio Gianni Morandi e con una star della pallavolo, Paola Egonu. Sarà lei, infatti, la terza co-conduttrice, dopo Chiara Ferragni, che ha debuttato nella prima puntata, e la giornalista Francesca Fagnani. Ma cosa succederà stasera? A che ora si esibiscono i cantanti? E quali saranno gli ospiti?

A che ora si esibiscono giovedì 9 febbraio i cantanti a Sanremo

La scaletta ufficiale, quella con l’ordine di uscita, ancora non è stata resa nota (bisognerà aspettare la conferenza stampa delle 12, quasi sicuramente), ma sappiamo con certezza che questa sera, nel corso del terzo appuntamento, saliranno sul palco tutti gli artisti in gara, che sono 28. Ecco, intanto, chi sono (in ordine alfabetico):

Anna Oxa con Sali (canto dell’anima)

Ariete con Mare di guai

Articolo 31 con Un bel viaggio

Colapesce e Dimartino con Splash

Colla Zio con Non mi va

Coma Cose con L’addio

Elodie con Due

Gianluca Grignani con Quando ti manca il fiato

Gianmaria con Mostro

Giorgia con Parole dette male

I Cugini di Campagna con Lettera 22

Lazza con Cenere

LDA con Se poi domani

Leo Gassmann con Terzo cuore

Levante con Vivo

Madame con Il bene nel male

Mara Sattei con Duemilaminuti

Marco Mengoni con Due vite

Modà con Lasciami

Mr Rain con Supereroi

Olly con Polvere

Paola e Chiara con Furore

Rosa Chemical con Made in Italy

Sethu con Cause perse

Shari con Egoista

Tananai con Tango

Ultimo con Alba

Will con Stupido.

Chi sono gli ospiti di stasera a Sanremo

Lo spazio, come sempre, verrà lasciato ai cantanti in gara. Ma non solo. Ci saranno tantissimi ospiti sul palco dell’Ariston, a partire dai Maneskin, che ritorneranno lì dove tutto un po’ e iniziato. Nel 2021, infatti, la band romana ha vinto con Zitti e buoni e da quel momento ha collezionato un successo dopo l’altro. In Italia e non solo. All’Ariston, poi, arriveranno Peppino Di Capri e Sangiovanni: quest’ultimo canterà con Morandi un successo senza tempo, Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Sul palco del Suzuki stage, in piazza Colombo, ci sarà Annalisa, mentre sul palco sul mare della Costa Smeralda l’attesa è per Gué.