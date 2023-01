Sanremo 2023, Chiara Francini e Paola Egonu co-conduttrici del Festival: l’annuncio di Amadeus al TG1

Sanremo 2023. Tutto pronto. O quasi. Certamente siamo alle battute finali nei preparativi per il prossimo Festival di Sanremo 2023 e il padrone di casa e direttore artistico Amadeus, che sarà alla conduzione per la quarta volta consecutiva, è certamente in fibrillazione. Così come, del resto, anche il pubblico a casa. Non c’è inverno senza Sanremo, e anche quest’anno ci aspetta una grandiosa edizione assolutamente da non perdere. Tra musica e leggerezza. Come abbiamo scritto anche nelle scorse settimane, intanto, sono già uscite le iscrizioni per il Fantasanremo e sono davvero tantissime le squadre, gli italiani che hanno deciso di giocare. E di rendere il Festival ancora più bello.

L’annuncio di Amadeus al TG1

Dopo aver annunciato gli ospiti della seconda puntata di Sanremo, Amadeus è pronto per altre anticipazioni. Che ha svelato, come sempre, nel corso del TG1 delle 13.30. La scorsa settimana il conduttore e direttore artistico, sempre di domenica, aveva rivelato la presenza di tre superospiti, che saliranno sul palco nel corso della seconda serata. Stiamo parlando di Gianni Morandi, che sarà anche co-conduttore, di Al Bano e Massimo Ranieri, che per la prima volta saranno insieme, per un’esibizione unica. Che segnerà sicuramente un momento decisivo del Festival di Sanremo. Nel corso della prima serata, invece, ritorneranno Mahmood e Blanco, i vincitori della scorsa edizione con il brano ‘Brividi’.

Chi sono tutte le co-conduttrici di Sanremo 2023

Il mistero sulle co-conduttrici di Sanremo è terminato. Oltre a Chiara Ferragni, che salirà sul palco dell’Ariston nella prima e ultima serata, e Francesca Fagnani, giornalista e conduttrice di Belve, Amadeus ha dato svelato gli ultimi due nomi. Sul palco con lui saliranno due donne: Chiara Francini, famosa attrice che sarà co-conduttrice nella serata di venerdì 9 febbraio, e la pallavolista Paola Egonu, vero orgoglio italiano, che sarà a Sanremo nella serata di giovedì.

Black Eyed Peas come ospiti

Ma le sorprese non finiscono qui. Tra gli ospiti internazionali al Festival di Sanremo, come ha annunciato Amadeus al TG1, arriveranno i Black Eyed Peas, gruppo musicale alternative hip hop statunitense, che si è formato nel 1995 a Los Angeles. E che ha conquistato ben 35 milioni di album venduti.