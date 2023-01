Sanremo 2023 e l’annuncio di Amadeus al Tg1: ecco chi saranno gli ospiti della seconda serata

Ci siamo, manca solamente un mese alla partenza della settantatreesima edizione del Festival di Sanremo. Torna, dunque l’appuntamento al Teatro Ariston della celebre città ligure che, a partire dal prossimo 7 febbraio e fino all’11, è pronto a far sognare e ad emozionare il pubblico in sala e gli affezionati telespettatori a colpi di musica. Alla conduzione, per il quarto anno consecutivo, troviamo Amadeus il quale sarà anche direttore artistico del Festival. Con lui anche una serie di volti femminili che si avvicenderanno nel corso della serata.

Tra le donne che calcheranno l’ambito palcoscenico ci sono la celebre influencer milanese Chiara Ferragni che sarà presente nella prima e nella quinta serata e la Giornalista Francesca Fagnani che invece presenzierà nel corso della seconda serata. Quest’oggi, durante l’edizione delle 13.30 del TG1, Amadeus ha svelato quali saranno i super ospiti della seconda puntata del Festival. Tanta la curiosità dei telespettatori, ecco cosa ha detto.

Sanremo 2023, quanto costano e dove acquistare i biglietti per il Festival

Al Bano, Massimo Ranieri e Morandi insieme a Sanremo 2023

Anche in quest’edizione del Festival saranno davvero numerosi gli ospiti pronti a salire sul palco deliziando il pubblico con le loro performance. Uno dei primi ospiti ufficiali comunicato da Amadeus è stato il cantante Salmo che si esibirà nelle serate di martedì e di sabato su una nave ormeggiata davanti Sanremo. Ritornano in scena anche Mahmood e Blanco, duetto che aprirà la prima serata del Festival cantando il singolo ‘Brividi’, pezzo con il quale gli artisti hanno trionfato durante l’edizione del 2022. Ma non finisce qui.

L’annuncio al TG1

Al Bano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi saranno i super ospiti della seconda serata del Festival. Ad annunciarlo è stato lo stesso Amadeus intervendo in diretta durante l’edizione il telegiornale delle 13.30: ‘Saranno tutti e tre insieme, mercoledì 8 febbraio, mai accaduto prima. Sarà una serata imperdibile con i loro più grandi successi’. A poco meno di un mese inizia, dunque, a prendere forma il quadro di quelli che saranno i protagonisti di questa settantatreesima edizione del Festival della Canzone Italiana: ‘Ci rivedremo spesso nelle prossime settimane’ ha dichiarato ancora il direttore artistico, promettendo ai telespettatori del TG1 altri, nuovi annunci.