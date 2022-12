Sanremo 2023, Francesca Fagnani sarà conduttrice di una serata: cast e anticipazioni

Mancano ancora un bel po’ di settimane, ma i riflettori sono già puntati sul Festival di Sanremo, su quell’edizione che prenderà il via a febbraio e che vedrà alla conduzione, ancora una volta, Amadeus. Con lui sul palco ci sarà Gianni Morandi, che lo accompagnerà per tutta la kermesse musicale (per lui non è certo la prima volta, ha già condotto Sanremo, la prima volta con Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Belén Rodriguez ed Elisabetta Canalis, la seconda con Rocco Papaleo e Ivana Mrazova.), poi nella prima e nell’ultima serata vedremo l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni. Ma non solo. Proprio questa mattina, infatti, il direttore artistico ha svelato un’altra anticipazione: con lui all’Ariston ci sarà, come co-conduttrice per una serata, la giornalista Francesca Fagnani.

Francesca Fagnani al Festival di Sanremo 2023

Francesca Fagnani, compagna del noto giornalista Enrico Mentana, sarà co-conduttrice di una serata del festival di Sanremo. Ad annunciarlo Amadeus, ospite della prima puntata di Viva Rai 2, nuovo programma dell’amico Fiorello. “È un onore, una felicità enorme” – ha detto la conduttrice di Belve – “Lo so da pochissimo, è stata una super sorpresa anche per me” – ha spiegato ai microfoni dell’Ansa.

Sanremo 2023, chi sono i big in gara: i nomi dei cantanti, l’annuncio di Amadeus al TG1

Chi sono i cantanti in gara

Chiara Ferragni e Francesca Fagnani come co-conduttrici, ma non saranno certo le uniche. Piano piano Amadeus, passo dopo passo, svelerà tutti gli altri nomi. Intanto, però, ieri i nomi dei big in gara sono stati fatti, durante l’edizione delle 13.30 del TG1. I cantanti saranno 22, come l’anno scorso. A questi si aggiungeranno i giovani, che saranno addirittura 6, cosa mai accaduta in passato, facendo arrivare i concorrenti in gara a 28. Ma ecco quali sono i cantanti annunciati da Amadeus.