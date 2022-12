Sanremo 2023, chi sono i big in gara: i nomi dei cantanti, l’annuncio di Amadeus al TG1

Festival di Sanremo, quali sono i Big in gara alla kermesse più attesa dell’anno? L’annuncio oggi, domenica 4 novembre 2022, direttamente da Amadeus, nel corso del TG1 delle 13:30. Finalmente, dopo aver annunciato i nomi dei conduttori della 73esima edizione, conosceremo tutti gli artisti in gara.

I conduttori della nuova edizione

A condurre il Festival, insieme all’ormai inamovibile Amadeus, ci sarà per tutte e cinque le serate Gianni Morandi. Lo scorso anno il cantante e attore era presente sul palco con la canzone “Apri tutte le porte”. Il cantante, che a 77 anni ha l’energia di un ragazzo, ha accolto con entusiasmo l’invito di Amadeus di “accompagnarlo” per l’intera kermesse. Non è la prima volta che Morandi conduce il Festival più importante d’Italia: ha già condotto Sanremo nelle edizioni del 2011 e del 2012. La prima volta con Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Belén Rodriguez ed Elisabetta Canalis, la seconda con Rocco Papaleo e Ivana Mrazova. Sul palco anche Chiara Ferragni: per lei, invece, è la prima volta a Sanremo come conduttrice dell’importante Festival. L’influencer e imprenditrice digitale sarà a fianco di Amadeus solo per due serate, la prima e l’ultima. Smentita presenza di Natalia Estrada come altra co-conduttrice del Festival nelle serate centrali. La show girl ha detto no ad Amadeus, che le aveva anche proposto una clamorosa entrata a cavallo sul palco, rifacendosi al nuovo lavoro della Estrada. “Stimo Amadeus, ma adesso la mia vita è altrove”.

Chi sono i big in gara nella 73esima edizione del Festival di Sanremo

Ma ecco la notizia che tutti aspettavano, ovvero la composizione del roster di Sanremo 2023 con i cantanti che si sfideranno per la vittoria finale. Fino ad oggi sulla rosa dei 25 cantanti, 3 dei quali provenienti da Sanremo giovani, non è trapelato nulla. Ecco allora i nomi svelati da Amadeus in diretta al Tg1.

I CANTANTI SARANNO 22

I cantanti saranno 22, come l’anno scorso. A questi si aggiungeranno i giovani, che saranno addirittura 6, cosa mai accaduta in passato, facendo arrivare i concorrenti in gara a 28. Ma ecco quali sono i cantanti annunciati da Amadeus.

Giorgia

Articolo 31

Elodie

Colapesce Di Martino

Ariete

Modà

Mara Sattei

Leo Gassman

I Cugini di Campagna

Mr. Rain

Marco Mengoni

Anna Oxa

Lazza

Tananai

Paola & Chiara

LDA

Madame

Gianluca Grignani

Rosa Chemical

Coma_Cose

Levante

Ultimo

Amadeus: “Ecco come scelgo le canzoni per Sanremo”

Amadeus ha svelato come e quando sceglie le canzoni per Sanremo. “Le scelgo durante i miei viaggi in macchina da Roma a Milano e viceversa. Mi arrivano 300 proposte, ne scelgo una cinquantina, alcune le ascolto anche 20 volte. Così arrivo a una rosa di 30 canzoni. In quel momento mi metto in macchina con una persona fidata che segna le mie preferenze. Se mi distraggo o abbasso il volume, le scarto. Faccio così per due motivi: uno perché vengo dalla radio e ragiono come se i brani di Sanremo fossero una playlist e poi perché ho il tempo per metabolizzare una canzone. Secondo me in macchina c’è la giusta attenzione per capire se una canzone ti prende o no”.

Le date di Sanremo 2023

La kermesse, lo ricordiamo, prenderà il via martedì 7 febbraio 2023. La serata finale sarà pertanto quella di domenica 11 febbraio dove, oltre al nome del vincitore, verranno assegnati gli altri premi. Ricordiamo che, stando a quanto trapelato sin qui, dal punto di vista degli ospiti è stato annunciato che non si tratterà di personalità italiane.