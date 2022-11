Sanremo 2023, ci sarà Fiorello? Cosa sappiamo sulla nuova edizione del Festival

Sanremo 2023. Questa mattina è andata in scena una conferenza stampa in cui è stato presentato al grande pubblico la trasmissione Viva Rai 2, che andrà in onda a partire dal 5 dicembre alle 7.15 del mattino. Dunque, mattinieri di tutto il mondo, e amanti della radio, quella fatta in un certo modo, unitevi! Inevitabilmente era presenta anche il mitico Fiorello, al quale è stato chiesto se sarà presente o meno alla prossima edizione del festival più atteso dal pubblico italiano, la kermesse più importante ormai condotta da anni dall’inconsumabile Amadeus. Il popolare comico e showman di origini siciliane ha dato, quindi la sua risposa al suo pubblico, senza troppi fronzoli e senza mandarle a dire. Ha, infatti, sin da subito chiarito che non potrà essere presente alla prossima edizione di Sanremo proprio perché già impegnato con il suo nuovo programma radio che andrà in onda tutte le mattine, di buon’ora. Le sue parole sono state: ”No, non posso fisicamente: io sono in diretta venerdì mattina e poi prendere un aereo, andare a Sanremo, poi ritornare domenica, nei giorni in cui dovrei preparare le puntate? Nooo…”

Fiorello e le sue ultime dichiarazioni in conferenza stampa

Poi, sempre nello stesso contesto lo showman, sfruttando proprio l’occasione offertagli dalla conferenza stampa, ha voluto parlare anche delle recenti polemiche mosse dal TG1 in relazione all’ipotesi secondo cui Viva Rai 2 (ovviamente con un titolo diverso) sarebbe potuto approdare sulla prima rete nazionale alle 7 del mattino. Ad ogni modo, Fiorello ha anche voluto chiarire di aver capito perfettamente le ragioni che hanno portato i giornalisti al fraintendimento su di un suo eventuale approdo nel primo mattino su Rai Uno, e ha detto anche: “Penso che l’unica cosa non carina sia stato il comunicato. Bastava anche fare una telefonata…”. Infine, sempre per rimanere in argomento, lo showman ha dato anche qualche ghiotta anticipazione sul proprio programma.