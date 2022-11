Beppe Fiorello: chi è, anni, carriera, vita privata, figli, timidezza, fratello

Giuseppe Fiorello, detto Beppe è un attore, produttore cinematografico e sceneggiatore italiano. E’ il fratello minore dello showman Rosario e della scrittrice e conduttrice televisiva Catena, cresciuto ad Augusta. Ma ecco tutto quello che sappiamo su di lui!

Beppe Fiorello: chi è, età, carriera

Giuseppe Fiorello, meglio conosciuto come Beppe, è nato a Catania il 12 marzo del 1969. Inizialmente ha lavorato a fianco del fratello Rosario Fiorello come tecnico al villaggio turistico della Valtur a Brucoli. Nel 1994 Beppe ha iniziato a lavorare a Radio Deejay e nello stesso anno ha debuttato in televisione. Nel 1998 Beppe Fiorello ha debuttato al cinema con il film L’ultimo capodanno. Da lì un successo dopo l’altro. Diventa anche volto di molte miniserie televisive trasmesse dalla Rai.

Il 15 febbraio 2020 a Una storia da cantare su Rai 1 recita un monologo su Meraviglioso di Modugno e Signor tenente di Giorgio Faletti. Il 9 novembre torna in tv con Gli orologi del diavolo, miniserie in quattro puntate da otto episodi in cui interpreta Gianfranco Franciosi, un meccanico navale infiltrato nei narcos.

L’11 gennaio 2021, dopo oltre 350 spettacoli teatrali in tutta Italia, porta in tv su Rai 1 Penso che un sogno così, prodotto anche dalla sua Iblafilm e scritto sempre con Vittorio Moroni per la regia di Duccio Forzano, con ospiti Eleonora Abbagnato, Pierfrancesco Favino, Paola Turci, Serena Rossi, Francesca Chillemi e suo fratello Rosario.

Beppe Fiorello: la vita privata, gli amori

Beppe Fiorello il 16 ottobre 2010 ha sposato Eleonora Pratelli in una chiesa all’interno del Vaticano. La coppia ha due figli, Anita nata nel 2003 e Nicola nato nel 2005.