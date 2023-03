Laura Pausini e Paolo Carta si sono sposati a Roma (FOTO)

Laura Pausini ha finalmente fatto il suo grande passo, attraverso il rito istituzionale che l’ha legata in questo modo al suo compagno Paolo Carta, il quale, lo ricordiamo, è anche padre della figlia Paola scelta come damigella d’onore per l’occasione speciale. Il matrimonio è stato celebrato, e la famosa cantante ha sfoggiato un abito davvero fantastico. L’annuncio è arrivato direttamente dalle sue pagine social ufficiali.

Laura Pausini ha sposato Paolo Carta dopo 18 anni

Oggi, insomma, è uno dei giorni più importanti – e forse attesi – dalla famosa cantante Laura Pausini, la quale, finalmente dopo oltre 18 anni d’amore ha sposato il compagno Paolo Carta, padre della figlia Paola che ha fatto la damigella d’onore. 18 lunghi anni d’amore, coronati alla fine con questo gesto importantissimo. Del resto, erano giorni ormai che si parlava di un presunto matrimonio trai due. Nello specifico, proprio da quando erano apparse le pubblicazioni sul sito del Comune di Roma. Tuttavia, la cantante ha sempre mantenuto un certo riservo su tutta la vicenda, senza fare nessun riferimento alla cosa durante le sue partecipazioni radio recenti. Nelle ultime, ore, però il silenzio è stato spezzato: arriva la prima foto della cerimonia nuziale. Un abito davvero ben fatto, che ha sfidato tutte le convenzioni. Ecco la foto.

L’abito sfoggiato da Laura Pausini

Laura Pausini, proprio in queste ultime ore, ha finalmente coronato il suo sogno d’amore, dopo ben 18 anni di relazione. Ma cosa ha indossato per il grande giorno? Se da una parte ha ossequiato la tradizione del total white, dall’altra, invece, ha voluto un po’ stravolgere le convenzioni con alcuni dettagli “rivoluzionari”, potremmo dire. La cantante, dunque, ha sfoggiato il classico long dress a sirena, un modello in stile minimal, in raso liscio a maniche lunghe, con il bustier a girocollo e la gonna a caduta morbida sui fianchi. Infine, il tocco di classe: il tutto è stato abbinato a una giacca smoking in tinta.