Raffaella Carrà, messa in vendita la sua villa a Roma Nord: fan impazziti sul web

Dopo l’attico di Ennio Morricone con vista spettacolare sul Campidoglio e sui Fori Imperiali, arriva la villa di Raffaella Carrà. Le case dei divi scomparsi sono in vendita a Roma e, attraverso le foto pubblicate negli annunci, i romani, ma anche il resto degli italiani, sognano. Da quando sono apparse le foto della villa di Raffaella Carrà, in zona Vigna Clara, il web è impazzito. Più di 400 metri quadri di moquette rosa cipria, scaffali in marmo pregiato e dettagli in oro. Questi sono solo alcuni dei dettagli presenti che contraddistinguono lo stile unico della Carrà. Al contrario dell’attico di Ennio Morricone, la vendita, gestita dall’agenzia Remax, ha una trattativa riservata motivo per cui il prezzo non è disponibile ma “su richiesta”. Per i fan più accaniti anche solo poter vedere e capire dove ha vissuto la star fino all’anno scorso è un sogno.

La villa di Raffaella Carrà nel cuore di Roma Nord

Nell’annuncio dell’agenzia si legge che l’immobile si trova precisamente in via Nemea 21, a Vigna Clara, nel cuore di Roma Nord. La villa fa parte di un comprensorio di 15 palazzine con “parco, piscina, più campi da tennis e portineria h24”. Dispone di “tre accessi indipendenti” di una speciale tranquillità e luminosità.

“L’ampio salone di rappresentanza” è arredato con diversi divani a fantasia accanto a un tavolino in verto coperto da oro e marmo al centro. Nelle pareti ci sarebbero diversi quadri preferiti dalla diva che però sono stati oscurati probabilmente per questione di sicurezza.

Le meravigliose stanze della villa

In totale l’immobile ha ben nove camere da letto più quella padronale, una vera e propria suite. La camera principale è sulle tonalità del rosa caratterizzata da carta da parati fiorata, un mobile vintage bianco ricamato da dettagli dorati e ampie pareti a specchio.

I bagni sono cinque, tra i quali uno è dedicato solamente agli ospiti, uno di servizio in cucina e uno padronale. L’ultimo ha vistosi particolari in ottone, una vasca idromassaggio con annessa sauna. Presente anche l’area box-lavanderia alla quale ci si può accedere con l’ascensore interno.

La sala trucco e ulteriori comfort

Ma la stanza più emozionante e sensazionale è sicuramente la stanza trucco. Chissà quanto tempo Raffaella Carrà ci ha passato per prepararsi a eventi, interviste o programmi in tv. Inoltre c’è anche una palestra, una piscina e campi da tennis.

La reazione dei fan

Sui social le persone sono letteralmente impazzite. In tanti sperano di poter anche solo avere “la possibilità di vedere una stanza per dieci minuti”. I fan più attenti hanno riconosciuto subito che la casa fosse quella di Raffaella. Infatti nel web è iniziata a circolare la foto postata da Laura Pausini nel 2021. L’immagine risale al 2013 quando a cantante era andata a fare visita alla diva con la figlia nata pochi mesi prima. Nello scatto le due si trovano nel salone e sono visibili i dettagli uguali del salone.