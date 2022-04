Roma, in vendita per 12 milioni l’attico di Ennio Morricone con vista panoramica sul Campidoglio

È in vendita per 12 milioni l’attico di Ennio Morricone. La casa fu abitata fino al 2017 dal celebre compositore, l’annuncio circa la sua vendita è comparso all’interno del sito della prestigiosa agenzia immobiliare Christie’s International Real Estate Rome.

In vendita l’attico di Morricone: la vista è mozzafiato

Il panorama del quale gode lo splendido attico ha senz’altro fornito ispirazione a Morricone per la progettazione delle sue geniali e meravigliose musiche. Come descritto dall’annuncio, il ‘suntuoso attico di rappresentanza’ è disposto su due livelli con ‘mille metri quadri interni e terrazze abitabili’.

Lo splendido attico si trova all’interno dello storico palazzo Muti Bussi, progettato nel 1585 dall’architetto Giacomo della Porta, uno dei più importanti artisti del Barocco italiano.

L’annuncio e la descrizione degli ambienti

Il salone si trova al piano inferiore dell’abitazione dove è inoltre presente un maxischermo utilizzato da Morricone per guardare in solitaria le partire della Roma. Come riportato dal testo dell’annuncio, il salone è ‘di grande rappresentanza e caratterizzato da soffitti a cassettoni alti 5 metri finemente decorati e e da 4 ampie finestre da cui si gode di una splendida vista sull’Altare della Patria.

Da qui si ha accesso all’ampio studio, dotato di tre grandi finestre con vista ad angolo, che affacciano verso il Campidoglio; proseguendo troviamo un secondo ampio salone con attigua sala pranzo, ampia cucina, 4 camere da letto e 4 bagni’.

Vi è poi un’altrettanto dettagliata descrizione del piano superiore: ‘caratterizzato da splendide travi in legno, con 4 saloni, di cui tre con accesso diretto al terrazzo abitabile a livello, da cui si gode di una splendida vista e dalla quale si accede ad altre due terrazze ad un piano superiore, di cui una vivibile e che possono vantare una vista mozzafiato a 360 gradi sui tetti di Roma’, si conclude nell’annuncio.

Insomma, un attico da sogno se non fosse per la pecca dello smog e della confusione del centro cittadino. Limiti quest’ultimi segnalato dallo stesso Morricone prima di prima di trasferirsi nell’ultima casa dove ha abitato, un palazzo signorile in zona Eur.