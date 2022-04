Eurovision Song Contest 2022 a Torino: dove e quando acquistare i biglietti, quanto costano, chi sono i conduttori

Se ne parla da tempo, ma ora il conto alla rovescia si può attivare perché tra poco più di un mese a Torino si terrà l’Eurovision Song Contest, la kermesse musicale più amata e seguita di sempre che quest’anno si terrà in Italia, dopo la vittoria a maggio dei Maneskin, che hanno trionfato anche a Sanremo e che hanno rappresentato la vera rivoluzione del 2021. Alla conduzione Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan. Ma da quando sarà possibile acquistare i biglietti? E come fare?

Biglietti per l’Eurovision Song Contest 2022 in prevendita: ecco da quando

Dalle ore 10 di giovedì 7 aprile i biglietti per gli show dell’evento, che si terrà dal 9 al 14 maggio al Pala Olimpico di Torino, saranno disponibili in prevendita sul sito di Ticketone. Ma come fare? L’utente si deve registrare, poi potrà acquistare non più di quattro biglietti per ciascuno spettacolo. Sempre dal 7 aprile, inoltre, chi vuole potrà avere maggiori informazioni chiamando lo 02.82900700 (dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle 19) o si potrà recare presso l’info point del Pala Olimpico, che è aperto tutti i giorni – tranne la domenica – dalle 10 alle 18.

I biglietti per le semifinali e la finale

La nota dolente c’è. I biglietti per le semifinali e la finale dell’Eurovision sono limitati. È bene ricordare che tutti i tagliandi saranno nominativi (è concesso un solo successivo cambio di nome) e il prezzo degli stessi varierà in base alla serata, al posto e alla visibilità del parco. L’ingresso sarà consentito da 2 ore fino a mezz’ora prima dello spettacolo e avverà seguendo le norme anti-covid.

Quali sono gli spettacoli e quando ci saranno

Come fa sapere la Rai, saranno tre le tipologie di spettacolo. I Live Show in diretta tv dalle 21, in programma martedì 10 maggio (prima semifinale), giovedì 12 maggio (seconda semifinale) e sabato 14 maggio (gran finale), poi i Jury Show (spettacolo della giuria), programmati per lunedì 9, mercoledì 11 e venerdì 13 maggio e i Family Show, le ultime prove generali che si svolgeranno martedì 10, giovedì 12 e sabato 14 maggio, per permettere alla famiglie di assistere a uno spettacolo completo.

L’ingresso, per un numero limitato di posti, sarà gratuito per le persone con disabilità motoria e con uso di carrozzina, e per l’accompagnatore maggiorenne. Basterà inviare, in questo caso, una richiesta a biglietteriaesc2022@rai.it, indicando i dati anagrafici, lo spettacolo al quale si desidera partecipare, un recapito telefonico o l’indirizzo mail, il certificato di invalidità o un documento equivalente. Ma è bene specificare che la richiesta non dà diritto all’ingresso perché bisognerà aspettare la risposta di conferma.