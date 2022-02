Maneskin a Sanremo 2022: chi sono, età, concerti, canzoni, significato, Rolling Stones, Instagram

Ritorneranno sul palco dell’Ariston e non come ‘big’ in gara, questa volta i Maneskin, i trionfatori dell’anno scorso e la vera rivoluzione del 2021, saranno i grandi ospiti della prima serata del Festival. Dalla vittoria lì, al trionfo all’Eurovision, con un successo dopo l’altro. Ma conosciamoli ancora meglio!

I Maneskin a Sanremo 2022: chi sono, età, canzoni

I Maneskin sono un gruppo musicale rock che si è formato a Roma nel 2015 ed è composto da Damiano David (voce), Victoria De Angelis (basso), Thomas Raggi (chitarra) ed Ethan Torchio (batteria). I primi a dar vita alla band sono stati proprio Victoria e Thomas, a loro si sono aggiunti Damiano David ed Ethan Torchio (quest’ultimo “arruolato” dopo aver inserito un annuncio su Facebook). I Maneskin da Roma hanno raggiunto la notorietà nel 2017 quando hanno partecipato all’undicesima edizione di X Factor. Dopodiché hanno firmato un contratto con la Sony Music e da lì hanno collezionato un successo dopo l’altro. Dopo la vittoria a Sanremo nel 2021 hanno rappresentato l’Italia all’Eurovision e hanno trionfato anche lì. Momento d’oro per la band romana!

Chi sono i componenti de I Maneskin?

Damiano David, la voce dei Maneskin, è nato l’8 gennaio del 1999 ed è il più grande del gruppo. Victoria ha origini danesi ed è nata il 28 aprile del 2000; Thomas classe 2001, Ethan invece ha 20 anni ed è il batterista del gruppo. Dei Maneskin sappiamo che la loro amicizia è nata tra i banchi di scuola, al Liceo Kennedy di Monteverde. Il loro nome d’arte deriva dal danese e significa “chiaro di luna”.

Instagram

Con l’account @maneskinofficial su Instagram vantano oltre 5 milioni di followers.