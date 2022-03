Biglietti Eurovision 2022 a Torino: quando apre la prevendita, dove e come acquistarli

Eurovision Song Contest 2022, ci siamo quasi: ormai il festival europeo della musica è in arrivo. L’appuntamento per la fase finale del Contest è al Pala Olimpico di Torino dal 10 al 14 maggio. L’Italia, paese ospitante, non dovrà sostenere le semifinali, ma accederà direttamente alla finale. Si potrà però assistere alle due semifinali come pubblico: i biglietti saranno in vendita dai prossimi giorni.

Eurovision 2022, dove acquistare i biglietti

Per acquistare i biglietti di Eurovision 2022 a Torino basta andare su TicketOne. Si possono acquistare sia online che nei punti vendita fisici. I biglietti saranno disponibili dal 7 aprile. Ma quali saranno i biglietti disponibili? Sono diverse a seconda della serata. In tutto sono nove tipologie, che elenchiamo di seguito.

Lunedì sera, ore 21: Dress Rehearsal 2 della prima semifinale (Jury Show, dove votano le giurie, a circuito chiuso, ma sempre con il pubblico nell’arena)

della prima semifinale (Jury Show, dove votano le giurie, a circuito chiuso, ma sempre con il pubblico nell’arena) Martedì pomeriggio: Dress Rehearsal 3 della prima semifinale (Family Show, è la prova che ricalca, al pari della sera precedente, quel che si vedrà in tv poche ore dopo)

della prima semifinale (Family Show, è la prova che ricalca, al pari della sera precedente, quel che si vedrà in tv poche ore dopo) Martedì sera, ore 21: Prima semifinale (Tv Show trasmesso su Rai1)

(Tv Show trasmesso su Rai1) Mercoledì sera, ore 21: Dress Rehearsal 2 della seconda semifinale (Jury Show, dove votano le giurie, a circuito chiuso, ma sempre col pubblico nell’arena)

della seconda semifinale (Jury Show, dove votano le giurie, a circuito chiuso, ma sempre col pubblico nell’arena) Giovedì pomeriggio: Dress Rehearsal 3 della seconda semifinale (Family Show, è la prova che ricalca, al pari della sera precedente, quel che si vedrà in tv poche ore dopo)

della seconda semifinale (Family Show, è la prova che ricalca, al pari della sera precedente, quel che si vedrà in tv poche ore dopo) Giovedì sera, ore 21: Seconda semifinale (Tv Show trasmesso su Rai1)

(Tv Show trasmesso su Rai1) Venerdì sera, ore 21: Dress Rehearsal 2 della finale (Jury Show, dove votano le giurie, a circuito chiuso, ma sempre col pubblico nell’arena)

della finale (Jury Show, dove votano le giurie, a circuito chiuso, ma sempre col pubblico nell’arena) Sabato pomeriggio: Dress Rehearsal 3 della finale (Family Show, è la prova che ricalca, al pari della sera precedente, quel che si vedrà in tv poche ore dopo)

della finale (Family Show, è la prova che ricalca, al pari della sera precedente, quel che si vedrà in tv poche ore dopo) Sabato sera, ore 21: Finale (Tv Show trasmesso su Rai1)

Gli spettacoli

L’Eurofestival, condotto da Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan, prevede i LIVE SHOW, ovvero gli spettacoli dal vivo, che sono in programma per Martedì 10 maggio, quando si giocherà la prima semifinale, Giovedì 12 maggio (per la seconda semifinale) e Sabato 14 maggio, alle 21.00, giorno del gran finale, in cui ci sarà anche l’Italia.

Ci saranno poi anche altri tipi di spettacoli. Si tratta degli “JURY SHOW“, ovvero lo Spettacolo della Giuria. 24 ore prima di ogni spettacolo dal vivo, ci sarà una prova generale completa. In questa occasione le giurie potranno approfittarne per votare.

Ci saranno poi anche i FAMILY SHOW, ovvero lo Spettacolo Famiglia. Si svolgono prima degli spettacoli e sono le ultime prove generali. Il nome deriva dal fatto che questi sono show che tradizionalmente vengono seguiti dalle famiglie con bambini.