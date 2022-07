Raffaella Carrà: chi era, età, carriera, come è morta, canzoni, malattia, compagno, ultime foto

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone che, dopo la pausa di ieri, torna ad accogliere in studio tanti ospiti. Oggi ci sarà il ricordo di Raffaella Carrà, la regina della tv italiana che si è spenta pochi mesi fa.

Come è morta Raffaella Carrà: chi era, età, carriera, successi

Raffaella Carrà è da sempre stata definita la “regina della televisione italiana“, una vera e propria icona che ha ottenuto grandi successi anche all’estero, soprattutto in Spagna. Come aveva dichiarato in un’intervista su Tv Sorrisi e Canzoni, la Carrà ha venduto oltre 60 milioni di dischi e nel 2020 il quotidiano britannico The Guardian l’ha incoronata sex symbol europeo.

Un successo dopo l’altro

Nella sua brillante carriera ha collezionato un successo dopo l’altro e nella storia resteranno i suoi programmi come Carramba che sorpresa e le sue canzoni che hanno accompagnato e fatto ballare intere generazioni.

Chi era il compagno, figli, vita privata

Raffaella Carrà è stata legata sentimentalmente all’autore televisivo Gianni Boncompagni, autore dei suoi maggiori successi musicali. Poi, ha avuto una lunga relazione con il coreografo e regista Sergio Japino, che ha annunciato poco fa la sua morte.

Da giovane Raffaella Carrà ha avuto storie d’amore con il calciatore della Juventus Gino Stacchini e con il cantante Little Tony. Non ha mai avuto figli, ma ha adottato vari bambini a distanza.

La malattia e la morte di Raffaella Carrà

La regina della televisione italiana è deceduta alle 16.20 dell’anno scorso, giusto ad un anno di distanza, il 5 luglio 2021, dopo una malattia con la quale combatteva da tempo. La sua grinta e forza non l’hanno mai abbandonata, ma ora lascia un vuoto immenso.