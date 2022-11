Sanremo 2023, ecco quando Amadeus annuncerà i big in gara: cast e ospiti

Tante indiscrezioni e, soprattutto, grandi aspettative in vista del prossimo Festival di Sanremo. Finalmente nel corso della Milano Music Week, il conduttore della kermesse canora più attesa dagli italiani, Amadeus, ha rivelato qualche dettaglio sul prossimo festival della canzone italiana che prenderà il via il 7 febbraio e terminerà l’11 febbraio 2023. Amadeus ha confermato la presenza di un co-conduttore, si tratterà di Gianni Morandi e di Chiara Ferragni che presenzierà sul Palco dell’Ariston la prima e l’ultima serata della kermesse canora.

Manca ancora l’ufficialità dei concorrenti in gara

Resta ancora in forse la partecipazione degli One Republic con i quali il conduttore è in trattative e ancora tanti nomi ma nessuna conferma ufficiale sui Big che potrebbero prendere parte a questa edizione di Sanremo. Per avere l’ufficialità della lista dei concorrenti in gara bisognerà attendere il 4 dicembre prossimo quando alle 13 e 30 sul Tg1 Amadeus fornirà l’elenco dettagliato.

In forse sarebbero tra gli altri Giorgia, Marco Mengoni, Gino Paoli, Nada, Elodie, Luigi Strangis, Francesca Michielin, Paola e Chiara, Levante, Colapesce, Dimartino e Madame. Al momento, però, è tutto sul piano delle ipotesi perché le trattative saranno aperte fino alla fine del mese di novembre.

Chi condurrà Prima Festival

Amadeus ha dichiarato che alla conduzione di Prima Festival che anticipa l’appuntamento con Sanremo ci sarà Andrea Delogu con Jody Cecchetto, figlio del più noto Claudio, e gli Autogol. Non ci saranno, inoltre super ospiti italiani. Sull’argomento Amadeus è stato molto chiaro: “Elisa, Morandi e Ranieri si sono messi in gioco e hanno partecipato. Credo che questo sia il futuro del Festival col ritorno dei Big. Quando annuncerò la lista dei cantanti dirò: ‘loro sono i miei super ospiti’.Quando arrivai al Festival mi ritrovai con 50 super ospiti e 10 cantanti in gara. Ho eliminato la parola super ospite, trovo ingiusto verso l’artista che viene a presentare la sua musica in un clima di grande festa”.

Amadeus: “Ecco come scelgo le canzoni per Sanremo”

Il direttore artistico ha poi anche chiarito come e quando sceglie le canzoni per Sanremo. “Le scelgo durante i miei viaggi in macchina da Roma a Milano e viceversa. Mi arrivano 300 proposte, ne scelgo una cinquantina, alcune le ascolto anche 20 volte. Così arrivo a una rosa di 30 canzoni. In quel momento mi metto in macchina con una persona fidata che segna le mie preferenze. Se mi distraggo o abbasso il volume, le scarto. Faccio così per due motivi: uno perché vengo dalla radio e ragiono come se i brani di Sanremo fossero una playlist e poi perché ho il tempo per metabolizzare una canzone. Secondo me in macchina c’è la giusta attenzione per capire se una canzone ti prende o no”.