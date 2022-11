Sanremo 2023: cast e ospiti internazionali, tutto sulla nuova edizione di Amadeus

Fervono sempre i più i preparativi in vista del prossimo Festival della Canzone italiana, Sanremo 2023. Tante le indiscrezioni su uno degli appuntamenti canori più attesi dagli italiani. Alcuni concorrenti sono già stati svelati, altri no. Amadeus sembra ormai aver messo a punto il cast di protagonisti che calcheranno il palcoscenico del teatro Ariston.

Un cast ricco di sorprese quello annunciato da Amadeus

Sin dalle battute iniziali, il conduttore del Festival aveva fatto intendere che ci teneva a riportare a Sanremo alcuni nomi importanti come: Giorgia, Marco Mengoni, Edoardo Vianello. Alcuni sono stati confermati, anzi se ne sono aggiunti altri tra i quali: Lazza, Marco Mengoni , Ariete ,Vasco Brondi, Raf, Paola e Chiara, Fausto Leali, Elodie, Manuel Agnelli, Levante , Nada, LDA, Luigi Strangis , Giorgia , Madame, Tananai, , Rosa Chemical , Bresh ed Edoardo Vianello. Al momento, però solo un elenco perché gli artisti non hanno ancora dato conferma della loro partecipazione.

Tante novità e anche sorprese nella prossima edizione del Festival, nel quale Amadeus ha intenzione di far arrivare anche personaggi internazionali del panorama musicale. Tra gli altri si fa anche il nome di Britney Spears, One Republic. Chissà se i progetti del conduttore potranno andare a buon fine. Non resta che aspettare di ricevere l’ufficializzazione degli ospiti del prossimo Festival di Sanremo.