Sanremo 2023: tra gli ospiti anche la band ucraina Kalush Orchestra? Le novità

Il Festival di Sanremo si annuncia ricco di novità. Non solo sotto il profilo musicale, perché il giornalista Alberto Dandolo in una rubrica su Oggi ha rivelato che il conduttore della kermesse musicale, Amadeus, ha intenzione di dedicare un ampio spazio al popolo ucraino. Una decisione in conseguenza della quale ha intenzione di invitare i vincitori dell’ultima edizione dell’Eurovision Song Contest: la Kalush Orchestra

C’è anche un’altra anticipazione rivelata da Dandolo sul Festival della canzone italiana, sembrerebbe che il progetto di portare sul palco dell’Ariston il gruppo ucraino sia già in corso e sembra quindi verosimile che riesca nel suo obiettivo. Chissà quindi se il conduttore riuscirà nell’intento di portare far approdare a Sanremo la Kalush Orchestra vincitrice nel maggio scorso al PalaOlimpico di Torino dell’Eruovision Song Contest.