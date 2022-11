Quanto costano i biglietti per Sanremo 2023? Prezzi e dove acquistarli

È iniziato il conto alla rovescia per il prossimo appuntamento con il Festival di Sanremo. Un evento storico per l’Italia e gli italiani, visto che è nato nel 1950. In molti stanno pensando di prendere parte alla kermesse musicale, di raggiungere Sanremo per entrare nell’atmosfera del festival canoro. Come fare? Quanto costano i biglietti?

Abbonamenti e non biglietti singoli

I posti per il pubblico sono limitati, soprattutto perché alla manifestazione prendono parte ospiti istituzionali della televisione e del Comune di Sanremo. Sono disponibili, però, un numero limitato di abbonamenti per quanti soggiornano nelle strutture alberghiere della città. La biglietteria è gestita dalla Rai e offre soluzioni di pacchetti soggiorno con hotel e biglietti per le 5 serate del Festival. Si tratta di pacchetti solitamente disponibili dagli inizi di ottobre fino a metà dicembre.

A gennaio poi la Rai avvia la prenotazione per gli abbonamenti rimasti disponibili e, generalmente, vengono estratti a sorte tra coloro che li hanno richiesti. Per i biglietti per serate singole, invece, nelle serate precedenti la manifestazione vengono venduti quelli prenotati, ma non ritirati in tempo.

Quali sono i pacchetti previsti

Tra i pacchetti previsti c’è: il Luxury con cinque pernottamenti in hotel e due abbonamenti nel 2° settore di platea; il Premium prevede cinque pernottamenti in camera doppia a mezza pensione e due abbonamenti nel 2° settore di platea per assistere alle 5 serate del Festival; il Gold prevede cinque pernottamenti in hotel e due abbonamenti in galleria sempre per le cinque serate.

Dove comprare gli abbonamenti e quanto costano

I biglietti possono essere acquistati solo sul sito ufficiale di Sanremo. Per poter comprare il biglietto occorrerà il documento identificativo. Al momento della prenotazione potranno essere comprati al massimo due abbonamenti. I costi per l’abbonamento prevedono una spesa di 1.290 euro per la platea e di 672 euro per la galleria. Si tratta di posti che vengono assegnati in base all’ordine di registrazione o del settore scelto.