Chiara Ferragni al Festival di Sanremo: l’annuncio di Amadeus

Sarà Chiara Ferragni la co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023. Ad annunciarlo Amadeus questa sera, nel corso dell’edizione delle 20:00 del Tg1. L’influencer più famosa d’Italia sarà presente nella prima e nell’ultima puntata del Festival.

Le parole della Ferragni

“Grazie ad Amadeus per avermi voluto al suo fianco per aprire e chiudere Sanremo 2023”, ha scritto la Ferragni in un post su Instagram. L’imprenditrice digitale, moglie di Fedez e mamma di due splendidi bambini, ha postato una foto con Amadeus. nel quale compare accanto al conduttore. Ed è proprio Amadeus, in diretta dal Tg1, a rivelare che nel corso del prossimo Sanremo “Ci saranno tante altre novità. Alcune ce le regalerà Chiara durante le serate in cui sarà presente”. La prossima edizione si svolgerà dal 7 all’11 febbraio 2023.